Defensor salmantino otorga triunfo al León Sub 17

El primer triunfo del Torneo Sub 17 Guardianes (Apertura 2020) para el Club León llegó en el cierre de la jornada 5 gracias al gol registrado por el jovencito salmantino Octavio Vallecillo Razo quien además marcó su primera anotación en Fuerzas Básicas del Club León.

Al respecto Octavio Vallecillo comenta, “me encuentro contento con la victoria, siempre es bueno iniciar con el pie derecho en casa, esto ha sido posible gracias al trabajo en equipo que se ha venido realizando durante este inicio de torneo”.

Un enfrentamiento donde el equipo León Sub 17 en casa club recibió la visita del equipo Xolos Tijuana a quien derrota con la solitaria anotación del defensor salmantino.

El único tanto del partido se registró al minuto 18 en tiro de esquina donde el defensa central Octavio Vallecillo pica a primer poste y ahí gana el balón para meter un buen remate de cabeza a segundo poste.

En relación a sus impresiones del partido señala, “fue un partido difícil, es un rival que es bueno con la pelota y tiene buenos jugadores, aunque nosotros supimos imponer nuestra condición de local y aprovechamos las ocasiones de gol”.

A ello agregó, “para este torneo tenemos altas expectativas, sabemos que tenemos un buen equipo, capaz de competir contra cualquiera, ya en el transcurso del torneo iremos viendo como nos va, pero este es un proceso de partido a partido, para así poder aspirar a llegar a una liguilla y posteriormente pensar en el campeonato (zic)”.

Octavio Vallecillo forma parte de las Fuerzas Básicas del Club León desde la categoría Sub 13 donde participó dentro del Torneo Invierno y Verano 2016, además en la categoría Sub 15 jugó el Torneo Apertura 2017, Apertura 2018 y Clausura 2019. Y actualmente se encuentra en la categoría Sub 17 donde disputado el Torneo Apertura 2019, Clausura 2020 y actualmente en Apertura 2020 ha alineado en los tres partidos disputados hasta el momento, aunque en este último salió de cambio al minuto 77.

En relación a sus inicios dentro de esta disciplina deportiva señala, “lo practico desde los 6 años, me gusto desde que lo jugaba en la primaria con mis compañeros ya que hacíamos torneos y ahí nació la pasión por este deporte (zic)”.

Durante su infancia formó parte del equipo Tuzos Myura donde le tocó quedar campeón dos veces, posteriormente pasó a formar parte de las Fuerzas Básicas del Club León.