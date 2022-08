De mañana labriego y por las tardes entrena en CF Salamanca

Impuesto desde los quince años de edad al trabajo duro del campo y a entrenar por las tardes, el abasolense, Diego Alonso Barber se encuentra deseoso por iniciar una nueva aventura deportiva en la Tercera División Profesional (TDP), en esta ocasión con el Club Futbol Salamanca.

Diego Alfonso Balber juega como defensa o lateral y caracteriza por su juego aéreo, garra, rapidez y buena lectura al partido; proviene de la comunidad la Carroza del municipio de Abasolo, Guanajuato.

No ha sido fácil para él y su familia, pero no imposible, le ha echado muchas ganas y eso le ha mantenido.

Desde los 15 años de edad ha formado parte de diversos equipos de la Liga TDP, entre los cuales se encuentra Tlajomulco de Zúñiga, Tiburones Freseros, Delfines de Abasolo y Ocoteros de Acambaro.

Ahora con 19 años de edad es parte del equipo CF Salamanca, escuadra a la cual logra incorporarse luego de acudir a visorias realizadas en estadio Olímpico de la Sección 24.

“David Pereira me invitó a las visorias y quede gracias a Dios, a él lo conozco desde los nueve años de edad, ahora tengo 19, llevo prácticamente todo este tiempo en contacto con él, ahora con la oportunidad de jugar en el equipo CF Salamanca, todo este tiempo ha sido muy bonito viajar y conocer lugares, pero sobre todo jugar futbol profesional”, señala Diego Alfonso Barber.

Diego Alonso es gente de campo, desde los quince años de edad combina este trabajo con entrenamientos y partidos de futbol profesional, “me levanto a las cinco de la mañana, trabajo en el campo, soy de rancho, trabajo en el lodazal, salgo a las dos, llego a mis casa, me lavo y me vengo directo a entrenar”.

A ello agrega, “me traslado en camiones, a diario tomo tres o cuatro, otras veces mi papá sale temprano de trabajar y me trae, en mi trabajo siempre me han apoyado al igual que mi familia”.

El ahora jugador del CF Salamanca como labriego corta fresa, brócoli y ahorita ando sacando madera del maíz, “es un poco pesado por el lodazal y en esta temporada por las lluvias, pero no hay imposibles”.

Enfatiza, “realmente esa es mi rutina, trabajo por las mañanas y entreno por las tardes, los días que toca partido o entrenamiento por la mañana me dan permiso en el trabajo y me vengo, todo este tiempo no he dejado de trabajar en el campo”

Con respecto a su nuevo equipo comenta, “será una nueva experiencia, Salamanca es una plaza donde toda la comunidad apoya, va estar muy bien porque estamos todos unidos, el equipo cuenta con muchos jugadores buenos, capaces de competir a cualquier equipo”.

A ello agregó que “este es mi quinto plantel como profesional de la TDP, es un plantel diferente, veo más que en todos los demás equipos por donde he pasado, está todo más confrontado, directiva y equipo mucho mejor”.

Su gusto por el futbol nace desde pequeño al ver jugar a su papá Victor Manuel Balber que jugó en diversas ligas de Abasolo y Cuerámaro, en más de alguna ocasión campeón y actualmente jugador de la Liga de Veteranos.

“Para nosotros es un orgullo ver jugar a Diego Alfonso, el deporte es lo más bonito que puede haber, no ha sido fácil para él y nosotros como familia, pero no imposible, él le ha echado muchas ganas y eso le ha mantenido y valido para estar ahora aquí”, concluyó su papá.