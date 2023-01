De Colombia a Los Soles, “Nei” Valverde aplaude nivel del torneo

León, Guanajuato.- Con un par de años radicando en México, el jugador Neisser Valverde es una de las incorporaciones que mejor rendimiento le ha dado a Pescadería Vicky Mariscos Manuelito en el XLI Torneo de Los Soles. El colombiano es atrevido, tiene gambeta y gol, cualidades que quiere explotar en los octavos de final.

Bajo el cobijo del público de Ciudad Manuel Doblado, “Nei” brilló como el asistidor en el gol con el que Pescadería Vicky igualó el marcador en la ida de octavos de final ante Atlético San Luis Rey, rival sobre el que buscan finiquitar el triunfo en el juego de vuelta para seguir luchando por el título en Los Soles.

“Con mucho esfuerzo de todos logramos el empate, se nos dio el gol y eso mantiene abierta la puerta para cualquiera. Hay que reconocer que no aprovechamos como locales, pero vamos a la vuelta pensando en ganar. Gracias a Dios me tocó poner el pase a gol y eso es lo que me gusta, aportar mis esfuerzo para bien del equipo, ya sea con goles, asistiendo a mis compañeros o defendiendo, aquí todos luchamos”, comentó Neisser Valverde.

Para el atacante cafetalero la clave para meterse a cuartos de final está en “Ser contundentes, aprovechar todas las jugadas de gol que tengamos, en este primer partido generamos, no se nos dio el gol y eso es algo que hay que corregirlo para el siguiente partido que nos toca en casa de ellos (San Luis de la Paz)”.

Dedicado al comercio, el futbolista colombiano es parte de la “legión extranjera” que participa en Los Soles, Valverde compite por primera vez en este certamen y resalta la alta competencia que se ha dado en cada partido.

“Me habían hablado de la importancia que tiene este torneo, esperaba un torneo difícil y sí fue así, es un torneo muy peleado, muy apretado, todos los rivales son complicados, hay muy buenos jugadores, chicos con talento y claro que también ayuda la presencia de gente que jugó a nivel profesional. Este torneo me ha dado una gran sorpresa por su nivel, me doy cuenta de que no cualquiera juega aquí”, añadió el dorsal número 7 de Manuel Doblado.

Con su habilidad con el balón, “Nei” se ha ganado el afecto de los aficionados dobladenses, cariño que le resulta todo un motor para soñar con ganar y tener entre manos el preciado Sol de Oro.

“Siempre es una motivación la gente, me han dado mucho en estos partidos y yo juego al máximo por ellos, para responder de buena manera a la confianza de los patrocinadores y al cariño de la gente, queremos ganar por todos ellos”, finalizó Neisser Valverde.

Con marcador de 1-1 en el duelo de ida, Pescadería Vicky Mariscos Manuelito se juega la vida el próximo lunes 30 de en cancha de Atlético San Luis Rey.