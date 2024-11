Daniela Hernández, la salmantina que la rompe en el fisicoculturismo en México

En medio del franco crecimiento que viene registrando la disciplina deportiva del fisicoculturismo en el estado Guanajuato, el municipio de Salamanca ha encontrado en la atleta Daniela Guadalupe Hernández León a su mejor exponente de los últimos tiempos.

Actualmente ha figurado en lo más top de México con primeros lugares, motivo suficiente para seguirse preparando con la idea de llegar a formar parte del representativo nacional.

Daniela Hernández regresó a la tarima el año pasado, esto luego de descanso tomado tras haber obtenido en el 2022 el primer lugar del campeonato nacional selectivo federado en la categoría Bikini Fitnees Novatas.

En aquel entonces, la fisiculturista salmantina regresó al campeonato nacional selectivo federado a pelear el primer lugar de la categoría de novatas, luego de haber conseguido meses atrás el tercer lugar dentro de la edición 43 del Mr. México Juvenil y Veteranos.

“Esa competencia me dejó feliz y satisfecha por lograr el objetivo al cual me aferré día con día, nunca me di por vencida y regresé a triunfar, ahí demostré a mí misma de lo que soy capaz de lograr, sin importar el tiempo que me tarde en alcanzar mis sueños”, recordó Daniela Hernández.

Posteriormente, la fisiculturista salmantina se tomó un descanso de poco más de un año para volver a la tarima y subir de nivel.

“Regresé en el 2023, una vez más con resultados favorables”, dijo.

En primera instancia, Daniela Hernández compitió dentro del Mr. Guanajuato 2023 rumbo al clásico Mr. México de ese mismo año, quedando campeona absoluta a nivel estado.

Así mismo, representó al estado dentro del Clásico Mr. México, esta vez en su nueva categoría, bikini clasificadas hasta 1.56, alcanzó un destacado Top tres.

Mantiene su nivel en el fisicoculturismo

A lo largo del presente año, una vez más ha logrado sobresalir con un campeonato estatal ganado, mientras que en selectivo nacional federado obtuvo el segundo lugar del certamen donde el ganador de cada categoría con excepción de la Bikini Fitnees Novatas donde ganó en el 2022, obtiene el boleto a competencias internacionales.

Bajando de dicha tarima, la guanajuatense de origen salmantino, continuó preparándose, esta vez rumbo al clásico Mr. México 2024 donde otra vez jaló reflectores con un importante Top tres.

“Esta vez hubo muchas mejoras físicas a lo que había presentado años atrás y eso me llena de orgullo, sin duda, la preparación estuvo enfocada a ganar la categoría, pero no hay mejor sabor de boca al ver cada versión que presentó en tarima y que siempre es mucho mejor a las pasadas”.

Para terminar, la fisiculturista salmantina externó: “estoy muy contenta de estar dentro de lo más Top en México, de ahí por lo cual esta vez solo voy a tomar un pequeño descanso, sin dejar mis hábitos, enfocada a mejorar mis fallos para presentarme mejor la siguiente competencia, espero pronto poder representar a México fuera del país”.

Trayectoria deportiva de Daniela Hernández

A lo largo de su trayectoria deportiva Daniela Hernández ha cosechado los siguientes resultados por evento: Mr. México Juvenil y Veteranos 2021 (Tercer lugar) Bikini Fitnees Principiantes, Campeonato Selectivo Nacional Federado 2021 (Segundo lugar) Bikini Fitnees Principiantes, Mr. México 2022 (Primer lugar) Bikini Fitnees Principiantes, Mr. México Juvenil y Veteranos 2022 (Tercer lugar) Bikini Fitnnes Novatas, Campeonato Selectivo Nacional Federado 2022 (Primer lugar) Bikini Fitnnes Novatas, Mr. Guanajuato 2023 (Campeona absoluta) Bikini Fitnnes Novatas, Mr. México 2023 (Tercer lugar) Bikini Clasificadas hasta 1.56, Campeonato Selectivo Estatal Federado 2024 (Primer lugar) Bikini Clasificadas, Campeonato Selectivo Nacional Federado 2024 (Segundo lugar) Bikini Clasificadas, Mr. México 2024 (Tercer lugar) Bikini Clasificadas.