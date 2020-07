Daniela Armadillo contiende en World Open Home Hockey

La hockista salmantina Daniela Armadillo Trejo categoría Sub 12 del Club Bienen contiende en World Open Home Hockey realizó un desafío técnico e individual, además de interactuar vía zoom con participantes y jueces de otros países.

Daniela Armadillo puso a prueba su habilidad y destreza como parte del desafío impulsado por el Club Halcones de Chile y Hockey Club Bienen de México.

La intervención de Daniela Armadillo se registró en la segunda fecha del torneo World Open Home Hockey que tiene previsto llevar a cabos las finales el día 1 de Agosto.

Al respecto Daniela Armadillo comenta, “en mi desafío tuve que realizar uno ejercicios y unos trucos sobre técnica individual, realice un circuito a través del cual el jurado pudo apreciar lo aprendido en este deporte, me dieron algunas recomendaciones y calificaron, además conocieron sobre mi actividad dentro del hockey (zic)”.

El desafío donde intervino Daniela Armadillo demandó mucha técnica individual, coordinación de movimientos, velocidad y concentración.

⬇️Da clic aquí⬇️

Valle de Santiago Baches aparecen en distintos puntos de la ciudad

Local Supera Guanajuato los mil fallecimientos por Covid-19

A ello agregó, “creo me fue bien en mi intervención, días antes estaba muy nerviosa pero cuando ya estaba en el torneo me tranquilicé, y me felicitaron por mi participación los jurados de chile, así como los de México (zic)”.

A lo largo de dos semanas Daniela Armadillo estuvo preparando su desafío y estuvo practicando en la terraza de su casa que es donde ha estado entrenando desde el cierre de la cancha de hockey Siglo “XXI” a consecuencia de la alerta sanitaria que ha causado la Pandemia del Covid - 19

Durante su preparación Daniela Armadillo contó con el apoyo de sus entrenadores Edgar y Cindy, ambos seleccionados nacionales en su respectiva rama, además de contar con el apoyo de su hermana y sus papás.

Con respecto a lo aprendido en la interacción que tuvo como participantes de chile, argentina y otros más de México, comenta, “aprendí que esto nos sirve para practicar y mejorar observaciones que nos dio el jurado, además de conocer niños de otros países que también les guste este deporte”.

Por el momento los resultados no han sido dados a conocer, “en estos días dirán los resultados para determinar quiénes serán los finalistas, esperemos estar ahí representando a Salamanca, Guanajuato y México”.

La deportista salmantina desde los ocho años de edad práctica el hockey y ha participado en diversos torneos nacionales como Copa Fénix con sede Estado de México, Copa Indios en Guadalajara, Copa Flick en Salamanca, Copa Flick Indoor en Pachuca y Copa Pav en el Estado de México.

Los mejores lugares obtenidos por ella con el Hockey Club Bienen han sido dos campeonatos consecutivos, uno en la Copa Flick Indoor en Pachuca y otra en Copa Flick en Salamanca.

Como jugadora de hockey sobre pasto, Daniela Armadillo se caracteriza por su tiro de hit y el de canto.

Para terminar comentó, “a mí me gusta el hockey porque viajo y conozco lugares, personas, me mantengo activa y estoy con mis amigas, pero sobre todo porque se ha vuelto parte de mi vida y siento mucha emoción de entrar a la cancha, aunque siempre antes de entrar me pongo nerviosa, pero ya después se me pasa”.