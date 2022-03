Dan seguimiento a problemas de acoso hacia jugadoras de León

León, Guanajuato.-- El Club León ya ha tomado cartas en el asunto luego de que el pasado jueves la jugadora Nailea Vidrio levantara la voz en redes sociales denunciando el acoso que sufrió su compañera de equipo Selena Castillo durante el partido de Concachampions en el Estadio Nou Camp.

En un comunicado que se publicó en Instagram, la institución esmeralda dio a conocer lo siguiente: “Ante las expresiones de acoso y amenazas dirigidas a jugadoras de nuestro equipo femenil en los últimos días, el Club León manifiesta su enorme preocupación y contundente rechazo, porque este tipo de situaciones sigan sucediendo en estadios y a través de redes sociales”.

“No toleraremos ningún tipo de violencia, física, verbal, emocional o digital, sobre ninguna persona; la agresión debe ser señalada y denunciada. Todos los integrantes de la institución, tienen nuestro absoluto respaldo y solidaridad. De la misma forma, aquellas personas que en algún momento han sufrido este tipo de ataques”.

Y concluye: “Mantenemos contacto permanente con autoridades y organismos, para colaborar en la investigación y prevención del delito”.

Mientras tanto, Vidrio confirmó que ha recibido amenazas de toda índole, incluso algunas que ponen en riesgo su vida, aunque también aseguró que no se quedará callada ante este gran problema que en su momento otras futbolistas de la Liga MX Femenil desafortunadamente han experimentado como Deneva Cagigas de los Pumas y Jana Gutiérrez durante su estadía en América.

“Es exagerado el acoso que vivimos nosotras las mujeres de México, de verdad todos los días sufrimos de algo, no hay ni un día en que alguien me mande un mensaje pervertido o una foto, es incómodo y no está chido, todos los días vivo eso y ya estuvo bueno, ya estoy cansada. Que feo que por levantar la voz esté amenazada de muerte”, manifestó una Nailea entre lágrimas en sus historias de Instagram.