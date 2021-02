Convocan a salmantino para juego entre León y Pumas de 1era División

Con 17 años y 11 meses de edad, el jovencito salmantino Moisés Yahir Juárez Acosta ha sido convocado al primer equipo del Club León por el Director Técnico, Nacho Ambriz, para el duelo de la jornada 7 del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX.

En la jornada 7 del máximo circuito del futbol mexicano, el campeón defensor León, al medio día de este domingo se mete a Ciudad Universitaria para enfrentar a los Pumas.

Moisés Yahir Juárez Acosta es canterano del Club León, ha jugado desde la categoría Sub 13, desde ese entonces a la fecha, el medio ofensivo salmantino, ha macado 21 anotaciones.

En la categoría Sub 13 marcó tres anotaciones, en la Sub 15 ocho goles y diez en Sub 17.

Además en torneo Guardianes 2020 tuvo la oportunidad de debutar en el equipo Sub 20, de los Esmeraldas del León.

La última anotación registrada por el jovencito salmantino la hizo como capitán del equipo Sub 17 en la jornada 12 del Torneo Guardianes 2020, donde alrededor del minuto 22 a través de un tiro libre directo la cuelga del ángulo con tremenda curva cobrada a segundo poste. La anotación quedó registrada como una de las mejores cuatro de la categoría Sub 17.

En esa jornada, Moisés Yahir Juárez Acosta con gran técnica individual marcó su tercer gol del Torneo Guardianes, anotación reconocida por la Federación Mexicana de Fútbol.

En el presente Torneo ha registrado participación en Sub 17 y Sub 20. En la Sub 17 alineó medio tiempo en la jornada 1 ante Tigres (0 - 3) y todo el partido en la jornada 2 ante Pachuca (3 – 0). Mientras que en la categoría Sub 20 alineó en jornada 1 ante Tigres (0 – 6).

El medio ofensivo salmantino desde hace más de quince días por petición del Director Técnico Nacho Ambriz ha estado entrenando con el primer equipo del Club León; ahora convocado con el número 259 por primera vez para un duelo de Primera División Profesional.