Salmantinos brillan en Rodas, Grecia; ganan medalla en Mundial de Artes Marciales

Salamanca, Gto.- Al grito de guerra, los artemarcialistas salmantinos Ignacio Eduardo y Francisco Flores, así como Julio Olivares, ganaron medalla de tercer lugar en respectivas modalidades de la World Championship Martial Arts 2024, con sede Rodas, Grecia.

▶️ Tridente salmantino arriba a Grecia, sede del mundial de Artes Marciales

Un certamen mundial celebrado en el Palace Rodas donde Eduardo Flores aún tendrá oportunidad de pelear por el campeonato.

Eduardo Flores gana medalla y va por el título mundial

Al respecto, Eduardo Flores, medallista de tercer lugar en Light Contact, aún tendrá la oportunidad de buscar el título mundial en Kata Tradicional Kenpo Polinesio, donde hace un año obtuvo la medalla de bronce en Calgary, Canadá.

Francisco Flores por segundo mundial consecutivo gana medalla para México en Full Contact.

Previo a la final donde buscará su primer título mundial, Eduardo Flores, comentó que “hay mucho nivel competitivo donde la parte de la disciplina y el entrenamiento diario es fundamental para llevar a cabo las competencias de este lado, han sido competencias muy fuertes y duras, pero hemos sacado adelante el jale, pase a la final en kata tradicional kenpo polinesio, además de ser tercer lugar en Light Contact”.

Julio Olivares se estrena en Mundial de Artes Marciales con medalla de tercer lugar.

A ello agregó: “La eliminatoria ha sido ardua, los golpes empiezan a sobresalir, así es este deporte y hay que irlo sacando poco a poco y aprendiendo cada día más”.

Francisco Flores orgulloso de ganar medalla en Europa

Por su parte, Francisco Flores, campeón mundial de Full Contact – 65 kg en Galgary, Canadá 2023 y ahora medalla de bronce en Rodas, Grecia, comentó: “Me siento muy bien con el trabajo y con pelear en Europa, colarse a las medallas está muy bien, Europa tiene mucho nivel competitivo, no ha sido sencillo mantenerme en top tres”.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

A ello agregó: “Lo que me faltó fue que el juez me diera unos segundos más para ganar, no queda más que seguir trabajando, estoy demostrando tener nivel para estar en cualquier lugar”.

Julio Olivares debuta a nivel mundial con medalla

Mientras tanto, Julio Olivares, orgullo de la comunidad de Cárdenas del municipio de Salamanca, luego de quedar eliminado en Light Contact, en su primer campeonato mundial obtiene el tercer lugar o medalla de bronce en Kick Light – 65 kg.