Conquistan atletas salmantinos del Club Tigre Toño pista del COM

Auténtica experiencia deportiva en la cual destacó el primer lugar de Alessandro Rea (200 metros planos Sub 16) y doble primer lugar de Sebastián Eze Peralta (100 metros vallas Sub 16 y 300 metros planos Sub 14) fue la vivida por 12 atletas salmantinos del Club Tigre Toño dentro del VII Comers Atletismo Pista y Campo 2023 realizada en el Comité Olímpico Mexicano (COM).

El VII All Comers Atletismo Pista y Campo contó con el Aval de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMA) y la Asociación de Atletismo de la Ciudad de México desarrollada en diversas categorías y ramas.

Las medallas de primeros lugares y posiciones obtenidas por los atletas salmantinos quedaron de la siguiente manera distribuidas (200 metros planos Sub 16) primer lugar Alessandro Rea 26.73 y segundo lugar Axel Hernández 26.93; (60 metros planos sub 12) quinto lugar Jaqueline Pérez 10.15, octavo lugar Karol Celeste Santos 10.43 y onceavo lugar Analia Peralta 10.81; (100 metros vallas Sub 16) primer lugar Sebastián Eze Peralta 18.03 y segundo lugar Axel Aram Hernández 18.85; (150 metros planos Sub 14) segundo lugar Pedro Arredondo 22.19, sexto lugar Sean Hernández 23.49 y octavo lugar Cristian Perales 25.84; (60 metros vallas Sub 14) segundo lugar Abril Zoe Azua 50.92; (300 metros planos Sub 14) primer lugar Sebastián Eze Peralta 45.24, quinto lugar Pedro Ani Arredondo 48.95 y sexto lugar Sean Mateo Hernández 49.91; (100 metros planos Sub 16) tercer lugar Axel Aram Hernández 13.45; Salto de Longuitud Sub 12 quinto lugar Jaqueline Pérez 2.75m, octavo lugar Abril Zoe Azua 2.66, noveno lugar Analia Peralta 2.55m y onceavo lugar Karol Santos 2.30; (Lanzamiento de Pelotas Sub 12) cuarto lugar Jaqueline Pérez 19.28, sexto lugar Analia Peralta 15.95 y onceavo lugar Karol Celeste Santos 16.

Deportes Nueva generación de atletas salmantinos compite en el COM

El equipo de atletismo salmantino es encabezado por Antonio Hernández Morales, quien en esta nueva etapa como entrenador cuenta con el apoyo de Aldair Negrete que en alguna ocasión fue parte del equipo a nivel de competencia, ahora se encuentra trabajando con los muchachos en el aspecto psicológico y gimnasio.

Además del apoyo de Fernando Barreto, en su momento medallista en olimpiada nacional de atletismo, ahora conocida como Juegos Nacionales CONADE, está como entrenador y fisioterapeuta del Club Tigre Toño.