“Confío me va ir bien porque he estado entrenando muy duro”: Ximena Armenta

“Siempre soñé con representar a México y ser parte de la delegación mexicana de natación, nunca imaginé se fuera a dar tan pronto la oportunidad, me siento muy emocionada de poder ir allá, pero a la vez nerviosa, confió me va ir bien porque he estado entrenando muy duro”, externó la nadadora guanajuatense oriunda de Salamanca, Ximena Pérez Armenta previo a viajar a Lima, Perú sede del mundial juvenil de natación 2022.

Ximena Pérez, además de ser una gran deportista tiene un muy buen nivel académico gracias al apoyo de sus padres y su hermano.

La nadadora salmantina cerró su preparación de cara al mundial juvenil de natación 2022.

Su clasificación al mundial juvenil de natación 2022 tiene muy orgullosa a su familia quien le ha aconsejado disfrute de la competencia, “están orgullosos de mí, me dicen que me divierta principalmente y lo disfrute mucho porque será una experiencia muy buena”.

La nadadora salmantina desde pequeña le ha puesto todo el empeño a la natación, ahora se encuentra cosechando sus primeros frutos en su naciente trayectoria deportiva con esta convocatoria para representar a México en campeonato mundial.

Al respecto señala, “lo he soñado mucho y esforzado bastante, no ha sido fácil, he batallado mucho para lograr alcanzar esto, estoy muy contenta por esta oportunidad, agradecida con mi familia, entrenadores y con todos los que me han ayudado, siento que los resultados de este año han sido muy buenos, ahora quiero bajar los tiempos que tengo y tener la mejor participación posible dentro de este mundial”.

Este año, Ximena Pérez, fue una grata revelación dentro del selectivo único con sede Cancún organizado por el comité estabilizador de la FINA, ahí con 14 años de edad dio la marca “B” para el mundial de primera fuerza, potencial que ratificó al ser la mejor nadadora de su categoría en la máxima justa de México de Natación.

En este sentido señaló, “en el selectivo de Cancún di mis mejores marcas, algunas de ellas las mejoré en Juegos CONADE de Tijuana, desde ese día a la fecha no he dejado de entrenar, todo ha sido preparación para el mundial (sic)”.

Quiere bajar los tiempos que tiene y lograr la mejor participación posible dentro del mundial juvenil.

Dentro de los Juegos CONADE, Ximena Pérez, se bañó en oro con ramillete de cuatro preseas áureas y doblete de plata: 400 Metros Libres 4: 26.50 (oro), 1500 Metros Libres 17: 11.27 (oro), 800 Metros Libres 9: 05.85 (oro), 4x100 relevo Combinado 4:39.85 (plata) y 100 Metros Libres 59.83 (plata).

La nadadora guanajuatense cerró su preparación bajo la tutela de su coach Ataulfo Tejeda, además de contar con el apoyo del coach Alejandro “Mojarro”.

“Con descenso en la rutina cerramos preparación, se encuentra en punto muy bien para que llegue con toda la energía a este mundial”, acotó Ataulfo Tejeda.

Para terminar, Ximena Pérez, a manera de mensaje invitó a todos los adolescentes y jóvenes a ser perseverantes en sus objetivos, “les invito a que si quieren lograr algo grande se esfuercen, que todo se puede”.

La seleccionada nacional Sub 18 juvenil salmantina Y única representante del estado de Guanajuato, forma parte de la delegación mexicana de Natación conformada por ocho nadadores mexicanos.