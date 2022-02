Con anotación se despiden punteros en tabla de goleo de Los Soles

Los punteros en tabla de goleo de la edición 40 del Torneo de los Soles se despidieron con anotación registrada en partido de vuelta de la semifinal, ambos quedaron eliminados con sus respectivos equipos.

Por un lado, el virtual campeón de goleo, Edson “Loco” Rodríguez del conjunto bicampeón, Deportivo Oro La Piedad Querétaro, marcó el único tanto para su equipo en partido de vuelta de la semifinal, quedando eliminados al son de tres goles por uno.

El último gol del virtual campeón de goleo en la presente edición del Torneo de Los Soles lo registró desde los once pasos cuando el marcador se encontraba dos goles por cero, reavivando con ello la esperanza de conseguir el gol del empate que enviara el juego de vuelta a la definición desde los once pasos, escenario que no se presentó al quedar el marcador final tres goles a uno en favor del Deportivo Arredondo, quedándose así con la serie luego de empatar a dos goles en el partido de ida.

Ambos goleadores anotaron desde los onces pasos en partido de vuelta de la semifinal.

El “bombardero” Edson “Loco” Rodríguez acumuló 22 anotaciones, de las cuales 16 marcó en ronda de grupos.

En la fiesta grande, Edson “Loco” Rodríguez, registró un gol en octavos de final contra Unión Millord, dos goles en cuartos de final contra Loma de Flores y tres goles en la semifinal ante el sublíder Deportivo Arredondo.

Mientras tanto, el “killer” del área, Gerardo “Tanke Gol” Martínez, también se hizo presente en el marcador dentro del partido de vuelta de semifinal, de igual manera marcó desde los once pasos cuando el marcador se encontraba dos goles a uno, empatando con ello el juego y reavivando posibilidad de alargar la serie a tanda de penaltis, sin embargo, el superlíder Constructora MLC/JCHA se quedó a nada de la épica remontada e ir a la definición de la serie desde los once pasos, esto luego de perder el partido de ida uno por cero.

Un total de 21 anotaciones marcó Gerardo “Tanke” Martínez en Torneo de Los Soles.

El letal goleador, Gerardo “Tanke” Martínez, acumuló 21 anotaciones, de las cuales 13 marcó en ronda de grupos.

En la instancia de finales, Gerardo “Tanke” Martínez, anotó cinco goles en octavos de final disputada ante San Francisco Tenis Star, en cuartos de final anotó dos goles ante Independencia Dolores y en semifinal anotó un gol ante San Martín Acondaire Materiales Domínguez Irapuato.