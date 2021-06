Con actitud ganadora entrenan badmintonistas para Juegos CONADE

Luego de obtener los primeros lugares en diversas modalidades de Badminton en torneo clasificatorio de la especialidad, cinco atletas salmantinos de la disciplina representarán al estado de Guanajuato dentro de los Juegos CONADE 2021.

Los badmintonistas salmantinos clasificados a los Juegos CONADE 2021 son Gael Sánchez (Sub 15), Angel Mendoza (Sub 15), Pedro Alejandro Martínez Cancino (Sub 17),

Yahir Emiliano Mendoza García (sub 19) y Fernando Acosta Arguello (Sub 19). Entrenador Gerardo Alberto Sánchez Mena, José Arturo Ramírez Torres y Alfonso Darío Sánchez Mena.

Al respecto, Alfonso Darío Sánchez Mena comentó, “se están preparando con todo para dar un buen papel, para algunos de ellos serán sus primeros juegos nacionales, así que están entrenando como si no hubiera un mañana, con una actitud ganadora y sin titubeos”.

Desde hace unos meses, los seleccionados salmantinos de bádminton, regresaron de manera gradual a entrenamientos presenciales luego de haber trasladado por sus entrenamientos a casa por el tema de la pandemia causada por el Covid – 19.

A lo largo de los entrenamientos presenciales fueron de menos a más, siempre respetuosos de los protocolos y medidas sanitarias implementadas durante las prácticas.

Gracias a lo anterior y frente al nuevo proceso clasificatorio para la máxima justa deportiva nacional, cinco de ellos lograron avanzar en diversas categorías.

Para ello obtuvieron los primeros lugares en Torneo Clasificatorio con sede Acapulco en diferentes modalidades.

La suspensión de los Juegos Nacionales CONADE 2020, impidió que jugadores como

Paola Martina Delgado Montero (Sub 15), Ivanna Andrea García Mendoza (Sub 15) y Fernando Contreras Uribe (Sub 17) representarán el año pasado a Guanajuato en la máxima justa deportiva nacional, cuando ya estaban clasificados.

Este año por diversos motivos que no estaban en sus manos no pudieron acudir a clasificar dentro del nuevo proceso.

Dos de ellos tres, han regresado a los entrenamientos presenciales, se encuentran motivados y con toda la energía para seguir practicando este deporte, además de apoyar a sus compañeros que representarán en esta ocasión al estado.

Los Juegos Nacionales CONADE 2021 en la disciplina de bádminton se realizarán tentativamente en las diversas modalidades del 21 al 30 de Junio.