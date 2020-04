Comparte rutinas jugador salmantino Campeón en Ascenso MX

En medio del periodo de cuarentena extendida hasta el 30 Mayo por el problema de salud que ha generado la Pandemia del Coronavirus (Covid – 19) e incertidumbre por el cual atraviesa por la transformación de la Liga de Ascenso MX en Liga de Desarrollo, el jugador salmantino, Jesús Alberto Lara García, campeón del Torneo Apertura 2019 con el Club Alebrijes de Oaxaca abrió un canal de You Tube donde en base a su experiencia comparte rutinas que se encuentra realizando para mantenerse en forma físicamente.

Al respecto comenta, “esta cuarentena nos da oportunidad de aprender y hacer cosas nuevas, comparto mi nuevo canal de You Tube donde me pueden encontrar como Larigol19, espero me apoyen dando like a cada video o suscribiéndose, espero sea de gran utitilidad (zic)”.

En su canal de You Tube se pueden apreciar pequeños videos a través de los cuales de la mano del Club Alebrijes de Oaxaca busca mantenerse en forma físicamente.

Entre los ejercicios se encuentran actividades para trabajar la potencia desde casa; como mejorar la técnica individual; circuitos para regenerar, trabajos de coordinación Isométricos de poca exigencia y estiramientos; trabajos de fuerza y resistencia (esfuerzo intermitente); como disminuir el riesgo de lesiones; así como recomendaciones de nutriólogos; e incluso en uno de los videos desempolva y usa El Azul de su corazón, uniforme.

Así también a través de sus redes sociales manifiesta su inconformidad con la desaparición del Ascenso al señalar “esto no es solo un juego, es mi trabajo; quitar el ascenso no solo afecta la competencia, nos dejará sin más oportunidades de desarrollarnos, sin poder llevar sustento a nuestras casas, sobre todo en esta época tan complicada a nivel mundial…; sin el ascenso no hay desarrollo”.

Además a manera de mensaje comenta, “una de las cosas más importantes en base a mi experiencia es ser bueno en lo que haces, te abre muchas puertas, sin embargo, ser agradecido te las mantiene abiertas, afortunadamente mucha gente me ha ayudado y apoyado, si bien, es cierto también tiene mucho que ver el trabajo y esfuerzo que hago, me gusta trabajar al 100 en lo que hago, si las cosas no van bien que no quede en cuanto a mi actitud… (zic)”.

Jesús Lara a lo largo de su trayectoria deportiva ha disputado nueve liguillas, de las cuales tres han sido en Liga de Ascenso: Clausura y Apertura 2013 Liga MX con Cruz Azul; Liga Premier de Ascenso Clausura y Apertura 2014 con Cruz Azul Hidalgo; Fuerzas Básicas Sub 20 Clausura 2015 con Cruz Azul; Liga de Ascenso Apertura 2016 y Clausura 2017 con Zacatepec Siglo XXI; Liga Premier Serie A Clausura 2019, marca su primer gol en una liguilla (cuartos de final) y llega hasta semifinal; y en diciembre del año pasado campeón con el Club Alebrijes de Oaxaca en Apertura 2019, ahora extinta Liga de Ascenso MX.