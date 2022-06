Como jugador profesional viví un poco de mi sueño: Javier 'Puma' González

Recién desempacado del futbol profesional por motivos de estudio, el futbolista salmantino, Javier González Martínez “El Puma” no ha dejado de recibir invitaciones para jugar con diversos equipos a nivel amateur, entre los cuales se encuentra el equipo Transportes Salamanca, vigente campeón de la Intersemanal.

Al respecto el defensor salmantino comenta, “apenas terminé la temporada con Estudiantes de Querétaro decidí emprender una nueva etapa en mi vida, estudiar una carrera universitaria, aunque no por ello he dejado de seguir practicando el futbol, actualmente a nivel amateur estoy jugando en diversos equipos de Salamanca, uno de ellos Transportes Salamanca de la Intersemanal, así como en una intermedia de la Liga Salmantina de Futbol, además de tener la invitación para jugar un torneo que ha llegado a México proveniente de Estados Unidos, la UPSL MX”.

En relación a su experiencia como jugador profesional comenta, “ahora sí que viví un poco de mi sueño, llegué a jugar, no donde hubiera querido, pero si pise lugares donde si me imaginaba estar, ahora sí que el futbol es parte de mi vida”.

Javier González Martínez “El Puma” comenzó a jugar de niño en la conocida y estimada Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil, a los 14 años de edad fue legido para ser parte de las fuerzas básicas del Club León donde duró un año, después llega al equipo de su ciudad, al extinto Salamanca FC de Tercera División Profesional, posteriormente acude a pruebas con el equipo Cruz Azul de Primera División y consigue quedarse en el equipo de la Máquina Sub 17 donde estuvo seis meses, después regresó a jugar en tercera división con el equipo Valle FC, tuvo una segunda etapa con el equipo Salamanca FC y de ahí pasó al conjunto Estudiantes Querétaro donde jugó toda la temporada e incluso clasifico una vez más a la liguilla.

Al respecto señala, “como jugador profesional en todos los equipos de tercera donde estuve me tocó jugar la liguilla, una experiencia muy enriquecedora como persona y futbolista (sic).

La posición en la cual se desempeña es defensa y al menos en cada equipo donde estuvo como jugador profesional marcó dos anotaciones.

Actualmente, Javier “Puma” González se encuentra dedicado al estudio y echando ganas al futbol, “estoy muy contento de ahora estar conviviendo y jugando al lado de grandes jugadores ex profesionales, así como al lado de conocidos y amigos, vamos paso a pasito, con Transportes Salamanca me ha tocado estar aguantando, pero primeramente Dios no desaprovecharé cuando se presente la oportunidad”.