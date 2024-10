Club Frances de Hockey Sobre Pasto interesado en la salmantina Arlette Estrada

El trabajo en equipo y estar enfocadas en el objetivo fue lo que hizo a la Selección Mexicana Mayor Femenil de Hockey Sobre Pasto quedar campeona de Women Pan American Challenge y obtener el boleto a la Copa América 2025 de Montevideo, Uruguay, aseguró la seleccionada nacional salmantina Arlette Michelle Estrada Rodríguez, considerada mejor jugadora de dicho certamen y con propuesta de firmar contrato con el club Douai HC de Francia.

Al respecto, la mejor jugadora de la Women Pan American Challenge comenta: “Esta distinción significa muchísimo, es un logro que en cada competencia pretendo obtener. Creo que al recibir este reconocimiento es símbolo del esfuerzo que he tenido todos estos años, y me da más satisfacción que gente aprecie que yo pueda ser digna de recibir este trofeo individual”.

Con respecto a cuál ha sido clave para que México esté iniciando con el “pie derecho” en el nuevo proceso olímpico al conseguir el boleto a la Copa América 2025, destacó: “Ha sido el trabajo en equipo, estar enfocadas en el trabajo que venimos haciendo todas juntas, y tener claro nuestro compromiso. Haber venido a competir aquí nos ayudó muchísimo, somos muy unidas, estamos en la misma sintonía, así que es mucho más fácil poder mantener la calma en cualquier situación. No queríamos llegar al punto de tirar shoot outs, pero es parte de, hubo pequeños detalles pero se supieron controlar al final, y nosotras queríamos ese pase porque a eso veníamos, era ganar o ganar, gracias a Dios lo logramos y ahora a trabajar en los pequeños detalles que tuvimos dentro de la cancha”.

A ello agregó: “Ahora estaremos al pendiente del próximo llamado del entrenador nacional para poder asistir a la concentración. Vamos a tomar unos días de descanso para después volver a retomar la rutina de seguir preparándonos para lo que viene, que es la Copa América, a celebrarse del 24 de julio al 3 de agosto de 2025 en Montevideo, Uruguay”.

En relación a la recurrente experiencia de representar a México sin tener la Selección Nacional Mexicana el suficiente apoyo, como ha sucedido una vez más en Women Pan American Challenge, subrayó: “Siento que hace falta compromiso de gente más arriba de nosotras. Si era parte importante recibir el apoyo porque hubo un pequeño estrés al respecto precisamente por eso, estarnos preocupando por cuánto dinero se está recaudando, si va a ser suficiente para pagar esto o el otro, entonces debería de haber más comunicación”.

Gracias a su talento y experiencia acumulada dentro del Hockey Sobre Pasto, Arlette Estrada ha formado parte de dos clubes españoles, Iluro HC y Linia 22 HC, ambos de segunda división de aquel país.

La hockista salmantina, Arlette Estrada, ha jugado en el extranjero para dos Clubes españoles, el siguiente podría ser francés.

Con respecto a su segundo club del extranjero para el cual estuvo jugando el primer semestre del presente año, comentó: “Recibí el llamado para poder participar en la categoría división de honor como refuerzo para el equipo llamado Linia 22 HC y así poder ascender. No se pudo lograr el objetivo, pero mantuvimos la categoría, que también es buen resultado. Me fue súper bien, el staff quedó encantado con mi juego, con mi liderazgo dentro y fuera del equipo, lamentablemente para la segunda temporada ya no pudieron llevar fichajes por temas de cambios de entrenador”.

A pesar de cerrarse una puerta en el extranjero, se ha abierto otra para la hockista salmantina Arlette Estrada: “De nuevo otro club me contactó, este es de primera división de Francia. Para mi suerte es en el mismo club donde ahora está jugando mi hermano Alan. Saben que somos hermanos y comentaron que estarían fascinados de tener a dos hermanos con el nivel que podemos ofrecer y reforzar el equipo. La fecha acordada sería para marzo del siguiente año. Se siguen hablando detalles para mi ida, pero es casi un hecho firmar contrato con el club Douai HC”.

Para terminar, destacó: “Mi compromiso conmigo misma es seguir teniendo la posibilidad de estar jugando más fuera de México para así poder agarrar más oportunidades y experiencias, seguir creciendo y darme a conocer más como jugadora”.