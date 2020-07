Club Bienen participa en World Open Home Hockey

Deportistas salmantinos del Hockey Club Bienen se encuentran participando dentro del World Open Home Hockey donde a través de la plataforma zoom ponen a prueba sus habilidades dentro de este deporte y conviven con niños/adolescentes de otros países.

La primera fecha del torneo organizado por el Club Halcones Chile y Bienen Hockey Club México arranco el sábado 4 de Julio y las finales se encuentran previstas para el día 1 de Agosto. Las edades en las cuales se encuentra enfocado el torneo es la categoría Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16.

Al respecto Cindy Correa, Seleccionada Nacional Mexicana y cofundadora del Hockey Club Bienen comenta, “el torneo se realiza por la plataforma zoom, y consiste en desafíos técnicos e individuales que realizan los jugadores en presencia de un jurado. Los desafíos son previamente enviados por jugadores de nivel reconocido internacionalmente, para que los peques los practiquen antes de la presentación. El día de la competencia los chicos tienen que presentarse, nombrar a su club charlar un poco con los competidores de otros países y al final presentar el desafío, el cual califica un jurado compuesto por jugadores o entrenadores de diferentes Selecciones Nacionales”.

Aún no hay condiciones para que haya eventos masivos en el estado.

A ello agregó, “hasta hoy han participado 4 clubs de Chile, 1 club de Argentina y 3 de México. Para las finales estarán participando un par de clubs argentinos más, un club de España y uno más de Japón”.

Así también subrayó, “más que un torneo de competencia, deseamos generar una forma de convivencia entre niños de diferentes lugares, que conozcan la perspectiva del hockey en otros países y comiencen a desenvolverse en un nivel multicultural En las finales se dará un puntaje a los pequeños con más habilidad y todos recibirán un reconocimiento por sumarse a esta iniciativa, más lo que considere el comité organizador”.

Además destacó, “previo a este torneo Bienen Hockey Club fue invitado aún torneo similar realizado en Mendoza, Argentina, en el cual se logró dar a conocer al Club, así como mostrar las habilidades de nuestros chicos. Ahora en World Open Home Hockey los peques siguen disfrutando mucho del evento cada fin de semana y su participación ha sido admirable, estamos muy contentos de poder tener la oportunidad medir las capacidades de nuestros jugadores con chicos que practican nuestro deporte en países que son potencia del hockey mundial (zic)”.

Por el Club Hockey Bienen hasta el momento han participado Sofía Pérez, Camila Rodríguez, María Mares, María José Ramírez, Rebeca Jasso, Hannia Vega, Tadeo López, Erick Francis, Efrén Vela, Pamela Gutiérrez, Angel Calderón, Azul Mendoza, Shía Hernández, Evelyn Maldonado, Melissa Almanza, Valeria Rodríguez, Caleb García, Mariam Gallegos, Luis Pérez y Samantha Carmona.

Para este fin de semana se tiene programada la participación de Emilio Rico, Matías García, Samantha Mosqueda Contreras, Ximena García, Andrea Alonso, Daniela Armadillo, José Miguel González, Evelyn Leyva, Estefanía Camacho, Héctor Ramírez, Cristina Almanza y Paola Alonso.