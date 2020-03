Clasifican en bádminton a Juegos CONADE 2020

Un total de seis atletas salmantinos de la disciplina de bádminton consiguieron el boleto para representar a Guanajuato dentro de los Juegos Nacionales de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) 2020.

El clasificatorio a la máxima justa deportiva amateur tuvo como sede la Casa de las Raquetas en Monterrey Nuevo León donde la delegación guanajuatense contó entre sus filas con siete atletas salmantinos de los cuales seis de ellos en sus respectivas categorías y modalidad consiguen el anhelado boleto.

Los atletas salmantinos clasificados a los Juegos Nacionales de la CONADE es Paola Martina Delgado Montero (Sub 15), Ivanna Andrea García Mendoza (Sub 15), Pedro Alejandro Martínez Cancino (Sub 17), Fernando Contreras Uribe (Sub 17), Yahir Emiliano Mendoza García (Sub 19). Entrenador Gerardo Alberto Sánchez Mena, José Arturo Ramírez Torres y Alfonso Darío Sánchez Mena,

Ahora todos ellos se preparan para representar a Guanajuato en los primeros Juegos Nacionales de CONADE, a celebrarse del 14 al 23 de Abril en esa misma sede.