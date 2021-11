CIS Salamanca con “Tito” Villa recibe a Chivas Dolores

En medio de gran expectación generada por el plantel presentado en el arranque del Torneo de Los Soles y al cual se viene a sumar el jugador ex profesional, Emanuel “Tito” Villa, el equipo CIS Salamanca recibe en la jornada dos del Torneo de Los Soles a Chivas Dolores a partir de las 16 horas en el Campo Divisador

En la jornada inaugural, el equipo CIS Salamanca, con autoridad derrotó a domicilio al conjunto Deportivo Ojuelos, Jalisco; ahora con su refuerzo de lujo, Emanuel “Tito” Villa, se presenta ante su afición.

El equipo Chivas Dolores tropezó de local en la jornada inaugural con marcador de dos goles a uno, ahora tiene en puerta complicada visita al campo empastado ubicado en el poniente de la ciudad petrolera.

CIS Salamanca, desde su primera participación dentro del Torneo de Los Soles jaló reflectores con la incorporación de jugadores ex profesionales, en aquel entonces con “Kalú” Gastelum y Juan Carlos “el More Mosqueda” e incluso para la edición de los Soles aplazada por el tema de la pandemia, en partidos de preparación incorporó a sus filas a jugadores ex profesionales como Edgar Andrade y al ecuatoriano, Gabriel Eduardo Achilier.

Para la edición conmemorativa del 40 aniversario de Los Soles, aplazada para este año, el equipo CIS Salamanca ha sumado como flamante refuerzo al argentino, Emanuel “Tito” Villa, gran rematador nato, con buena presencia aérea y potencia física.

Como jugador profesional, Emanuel “Tito” Villa, goleador del Torneo Apertura 2009 y 2015 en México, así como máximo anotador de la Liga de Campeones CONCACAF. Además goleador histórico de Querétaro, Club con el cual ganó la Copa México 2016 y Supercopa de México, 2016 - 2017. Actualmente analista y comentarista deportivo, “viene aportar el futbol que tiene, además de encontrarse bien físicamente”, señaló Lupe Garza, estratega del equipo CIS Salamanca.

El equipo CIS Salamanca cuenta entre sus filas con jugadores como Carlos Ramírez, Gustavo “Furby” Guillén, Oscar Vieira, Hugo Rodríguez, Sergio “Jamón” Martínez, César Ibañez, Jair Barraza, Omar Maldonado, Warneros, Carlos Regis, Andrés “Motón” Garza, Héctor “Niño” Morales, Bernardo Valdominos, Leo García, César Escudero, Lucas González, Miguel Cedillo, Arturo Razo, Edú Ornelas. Ahora todos ellos apuntalados de entrada por Emanuel “Tito” Villa, aunque también se encuentra dentro Jonny Magallón.