CIS FC Salamanca espera convocatoria para Los Soles

A la expectativa de la convocatoria para la edición 40 del Torneo de Los Soles se encuentra la directiva del equipo CIS FC Salamanca que en la edición anterior debuta y se queda aún punto de calificar a la liguilla.

El comité organizador espera tener luz verde para dar a conocer la convocatoria del Torneo de Los Soles que regularmente arranca en Octubre o Noviembre.

La contingencia sanitaria por la cual se atraviesa desde el mes de Marzo ha obligado al comité organizador a reservarse la convocatoria de la edición 40 del Torneo de Fútbol semi profesional más prestigioso del centro del país, sin embargo, en cuanto sea permitido por la autoridad sanitaria se dará a conocer las fechas de inicio y requisitos de participación.

Para la edición 40 del torneo de los Soles, el equipo CIS FC Salamanca, proyecta reforzarse muy bien, con gente de experiencia en el torneo, jugadores salmantinos y algunos ex profesionales de Primera División. Además de contar como entrenador con José Guadalupe Garza, jugador ex profesional y ex seleccionado nacional Sub 20