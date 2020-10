CIS FC Salamanca con sello Ex Monarca

Salamanca; Gto. (OEM – Informex). Bajo estrictas medidas y protocolos sanitarios por el tema de la Pandemia ha quedado pactado el partido de vuelta entre CIS FC Salamanca y Atlético San Miguel, escuadras con pasado reciente dentro del Torneo de Los Soles y participación en respectivas ligas donde participan.

El cotejo se va a desarrollar este viernes en aquella localidad a la cual llega con ventaja el conjunto CIS FC Salamanca luego de ganar el partido de ida con marcador de 2 goles a 0 gracias a las anotaciones del jugador ex profesional Luis Angel Zuñiga y Marco Valenzuela.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Por miedo, cierran “De todo corazón”

Local Recortes afectarán el desarrollo de una vacuna vs el Covid-19 en México

Para el partido de vuelta, el equipo CIS FC Salamanca contará entre sus filas con jugadores ex Monarcas como el ecuatoriano Gabriel Achillier, el colombiano Luis Gabriel Rey y el mexicano Edgar Andrade (campeón del mundo Sub 17), además del mexicano Jorge Kalu Gastelum quien desde hace un año se encuentra vinculado al proyecto al igual que su entrenador Lupe Garza, jugador ex profesional guanajuatense de origen salmantino seleccionado nacional Sub 20.

Todos ellos en común tienen haber jugado en algún momento de sus carreras en el Club Monarcas Morelia.

Como parte del proyecto, el equipo CIS FC Salamanca actualmente participa dentro de la Liga de Fútbol 7 Bajío de Celaya y se encuentra a la espera de conocer la convocatoria para la edición 40 del Torneo de Los Soles, mientras que la serie ha ida y vuelta disputada ante Atlético San Miguel es de preparación.