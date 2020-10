CIS FC Salamanca competirá en Estado de México

Salamanca; Gto.- Un 90% del plantel CIS FC Salamanca se encuentra conformado el equipo CIS FC Salamanca para representar a la localidad dentro del Torneo de la Glorias con sede el Estado de México.

El Torneo de Las Glorias se disputa eliminación directa a partir del 10 de Noviembre con la participación de 38 equipos quienes pelearan por el boleto a la final desde la instancia 32avos de final.

La competencia se va desarrollar a lo largo de cinco semanas y se juega en aquella localidad del día Martes a Viernes de acuerdo al calendario de juegos.

De cara a competencias de esta índole, el equipo CIS FC Salamanca ha ido sumando jugadores como el ecuatoriano Gabriel Achillier, ex jugador del Club Morelia y seleccionado nacional de su país, así como al jugador ex profesional Edgar Andrade Rentería, integrante de la “Generación Dorada” que hizo vibrar a todo el país de México con la conquista de la Copa Mundial Sub 17 y quien jugó para diversos equipos de Primera División y Liga de Ascenso, ahora Liga de Desarrollo.

Así también, entre sus filas el equipo CIS FC Salamanca cuenta para la competencia que se avecina con jugadores que han jugado profesional como Jorge Kalú Gastelum, Omar “Ranchero” Rosas, Eduardo Zamora, Iván Alvarado, Mauro Arredondo, José “Moton” Garza, Luis “Pele” Zuñiga, Marco Valenzuela, Erick “Cofee” Blanco, Sergio “Jamón” Martínez. Además de jugadores amateurs como Esteban Diosdado, el Morao, “Pollo” Cedillo y Arturo “Tripa” Razo.