Ciclista salmantino representará a México en Genova, Italia

Con el pedaleo puesto en la tercera y definitiva parada del circuito más importante del mundo, Red Bull Cerro Abajo, el corredor guanajuatense de origen salmantino, Fabián Alcantar de los Reyes “Cachetes”, se prepara para representar en octubre a México en Genova, Italia; mientras tanto se encuentra registrando diversas competencias nacionales entre las cuales destaca la cuarta parada del campeonato nacional de descenso de montaña (DH) a realizarse en su ciudad natal.

En relación a participación registrada dentro de su primer serial mundial de Descenso Urbano en exclusiva para Organización Editorial Mexicana (OEM) comenta, “el primero fue en Chile, donde lamentablemente tuve una caía y me fracturé la muñeca, sin embargo, estuve listo para la segunda parada con sede Guanajuato capital donde tras aferrarme a la recuperación prematura, logré correr dicha fecha que describo como meteórica porque no me encontraba totalmente bien, a pesar de ello, fui el único mexicano en lograr clasificar a la final obteniendo el treceavo lugar y actualmente ubicado en el lugar 18 del ranking mundial”.

A finales del presente mes, el ciclista salmantino correrá en su ciudad natal dentro de la cuarta fecha del serial nacional 2024. / Fotos/Cortesía/@Fabián Alcantar

A ello agregó, “será en octubre cuando corra la tercera y última parada del serial mundial de Down Hill Urbano con sede Genova, Italia, vamos a seguir sumando participaciones para el país, dar buenos resultados, avanzar a la final e ir por una muy buena posición que me permita mejorar mi lugar dentro del ranking mundial”.

Fabián “Cachetes” Alcantar, recientemente conquistó su primera carrera urbana nacional del año en Zacatecas donde obtuvo el primer lugar y mejor tiempo general, ahora en calidad de campeón defensor invicto correrá la cuarta fecha del serial nacional de DH a celebrarse el 31 de Agosto y primero de Septiembre en el icónico parque turístico de Peña Sola ubicada en la zona norte de la capital petrolera del bajío.

Dentro del serial nacional OPEN DH 2024, Fabián Alcantar de Los Reyes, en la categoría estelar Elite, ha registrado tres primeros lugares y dos mejores tiempos generales.

Hasta el momento el serial nacional 2024 ha tenido como sede Vallarta, Taxco y Chahapa, Puebla, ahora toca el turno al estado de Guanajuato.

Actualmente el corredor salmantino se encuentra ubicado en lugar 18 del ranking mundial. / Fotos/Cortesía/@Fabián Alcantar

En total son seis fechas las que integran el campeonato nacional 2024 que hasta el momento domina el corredor mundialista salmantino, Fabián “Cachetes” Alcantar.

A lo largo de su trayectoria deportiva como corredor de DH, Fabián “Cachetes” Alcantar a sido campeón nacional durante 12 años consecutivos, bicampeón nacional en categoría infantil, pentacampeón nacional en categoría cadetes y pentacampeón nacional federado en categoría Elite o Estelar.