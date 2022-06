Ciclista salmantino con pedaleo puesto en podio de Juegos CONADE

Con el pedaleo puesto en podio de los Juegos CONADE 2022, el ciclista salmantino Jorge Gael Botello Amézquita viajó con destino a Ensenada, Baja California como integrante de la delegación guanajuatense que buscará ganar medallas para el estado.

Jorge Gael Botello listo para representar a Guanajuato en Juegos CONADE de Ciclismo de Montaña

Esta es la segunda ocasión que Jorge Gael Botello representa a Guanajuato dentro de la máxima justa deportiva nacional, anteriormente obtuvo un onceavo lugar en la modalidad XCO.

En esta ocasión, el ciclista salmantino se clasifico a Juegos Nacionales CONADE 2022, luego de terminar en primer lugar dentro del Macrorregional celebrado en el parque Ecoturístico San Andrés Huayapan, Oaxaca.

A manera de preparación para este magno evento deportivo, el corredor salmantino ha estado compitiendo por primera vez dentro del serial de la Liga Queretana de Ciclismo (LiQueCIM), donde ha cosechado un segundo lugar, dos terceos lugares y en otra ocasión no abandonó la carrera a consecuencia de haberse roto el asiento.

De igual manera a estado participando por segunda temporada consecutiva dentro de la Asociación de Guanajuatense de Ciclismo de Montaña (AGUCIM) donde ha acumulado este año un tercero, cuarto, quinto y sexto lugar, todo esto dentro de una categoría mayor a la que él corresponde.

Jorge Gael Botello es el único corredor guanajuatense de su categoría que clasifico a la máxima justa deportiva nacional, “es motivo de orgullo y felicidad poder representar una vez más a mi estado, la idea es estar en Top 10 y pelear por una medalla.

El corredor salmantino Gael Botello forma parte del equipo Kn1noz Racing Salamanca y ha sido campeón del serial 2021 categoría juvenil “B” organizado por la Asociación Guanajuatense de Ciclismo de Montaña (AGUCIM).

Para terminar comenta, “practico este deporte desde hace tiempo gracias a mi papá, y empecé a competir desde dos tres años, “a mí no me gustaba hacer deporte, sin embargo, comencé gracias a mi papá que además me ha apoyado para que cuente con los aditamentos requeridos y pueda viajar a diversas carreras”.

Para terminar señaló, “nos vamos a esforzar para meternos en la pelea de una medalla en la categoría Juvenil C varonil”.

Los Juegos Nacionales CONADE 2022 de Ciclismo de Montaña en la modalidad XCO a correrse este jueves 16 de Junio en el Rancho Santa Cruz de Ensenada, Baja California.