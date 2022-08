Christian Alejandro, el militar que representa a México en el deporte

Para el atleta jalisciense Christian Alejandro Anguiano Flores, su ilusión de niño no sólo era servir a la patria, a través del Ejército Mexicano, sino destacar en el deporte y tras varios años de mucho esfuerzo y sacrificio logró cumplir sus sueños; actualmente es seleccionado nacional de lucha olímpica y ha logrado poner en alto el nombre de México, además de ser un ejemplo y motivo de inspiración para los niños que sueñan con formar parte de las Fuerzas Armadas.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, compartió que su sueño de destacar en el Ejército y en el deporte inició a los ocho años y dijo que gracias a su tenacidad y perseverancia ha logrado mantenerse en el primer lugar del ranking nacional de lucha olímpica y ha obtenido otros logros como medalla de bronce en juegos panamericanos y medalla de plata en Juegos Centroamericanos de Veracruz 2014.



"En esta disciplina llevo 19 años practicándola, empecé a los ocho años y me he mantenido durante esos años siempre en primero y segundo lugar del ranking nacional, tengo un bronce en un campeonato panamericano, plata en Juegos Centroamericanos de Veracruz 2014 y he tenido participación en mundiales, Grand Prix, abiertos y un sinfín de competencias".

Refirió que pese a que ya ha logrado trascender en el deporte y en las Fuerzas Armadas, sus sueños siguen vigentes y está enfocado en los Juegos Centroamericanos de Santa Marta 2022, en Colombia, y en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.Asimismo, dijo que todos los días trabaja para ser un claro ejemplo de atletas exitosos que forman parte del Ejército Mexicano y ser la inspiración para los niños que tienen deseo de conocer las acciones que realizan las Fuerzas Armadas y un día formar parte de sus filas.

Christian Alejandro Anguiano Flores invitó a los niños y a las familias a visitar la exposición La Gran Fuerza de México, en Irapuato, en donde los pequeños podrán conocer y entender de forma divertida como se conforma el Ejército Mexicano y las actividades que ahí se realizan.

La exposición La Gran Fuerza de México se lleva a cabo en el Inforum y durará hasta el 28 de agosto y todos los días tiene un horario de nueve de la mañana a ocho de la noche y la entrada es gratuita.