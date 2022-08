CF Salamanca amarra partidos de preparación con Sub 20 de León y Necaxa

De 250 jóvenes futbolistas de la localidad y la región categoría 2001 – 2006 que acudieron a visoria realizada por el Club de Futbol Salamanca, eligieron un grupo de 40 jugadores que a lo largo de la semana tendrán un siguiente filtro de cara a la pretemporada que podría ser realizada en Mazatlán, además de tener amarrados partidos de preparación ante equipos Sub 20 de Clubes de Primera División como es el caso de León y Necaxa, quedando pendiente por confirmar Atlas y América.

Al respecto, David Pereira, Director Deportivo del Club Futbol Salamanca comenta, “fue una visoria interesante para realizar un sondeo y ver cómo está la parte futbolística de Salamanca, de los chavos, era importante tener este test y darnos una idea, nos llevamos una gran sorpresa, positiva y satisfactoria de saber que la juventud está ansiosa y con muchas ganas de futbol y los chavos con mucho talento”.

A ello agregó, “vinieron entre 200 y 250 jóvenes en los tres días e incluso en el ultimo día todavía nos llegaron algunos nuevos que no se enteraban y otros que tenían compromisos o vienen de otra ciudad; estamos muy contentos porque a lo largo de tres días vino más gente de la que nos imaginamos a pesar de haber sido tan a las carreras la visoria porque así ya tenemos el tiempo encima”.

Enfatizó, “se tiene una base, han sido escogidos alrededor de 40 chavos, a partir de este lunes comenzaron a entrenar, será de este grupo de donde va a salir el plantel para el equipo de Tercera División Profesional”.

Además subrayó, “nuestro acuerdo es tener dentro del plantel un 40 por ciento de jugadores salmantinos y áreas circunvecinas, es importante que un equipo tenga identidad presencia y sentido de pertenencia de la afición (sic)”.

Los jugadores elegidos estarán entrenando a lo largo de toda la semana bajo un plan de trabajo donde algunos días tendrán que adaptar por la lluvia y cuidado del empastado que será sometido aún programa de fertilización y empiece a lucir como lució en sus anteriores tiempos.

Con respecto a la pretemporada comentó, “tenemos la opción de ir a Mazatlán entre el ocho y nueve de Agosto, estar ahí por cinco días, llevar ahí a los jugadores, muchos no tienen idea que es una pretemporada o concentración, muchos no han tenido la oportunidad en el futbol profesional, entonces para eso estamos, para hacer las cosas distintas a como se hacen en otros equipos de tercera división que es un escenario precioso, un equipo muy competitivo y muy profesional (sic)”.

A su regreso de pretemporada será cuando el equipo CF Salamanca comience a tener partidos de preparación, entre los cuales se encuentra amarrado jugar ante el equipo León Sub 20 y Necaxa Sub 20, además de encontrarse pendiente por confirmar Atlas Sub 20 y América Sub 20.

Así también comentó, “vamos a buscar tener un interescuadras con el equipo Celaya de la Liga de Expansión siempre y cuando no interrumpamos ya que ellos están en competencia”.

Enfatizó, “también vamos a buscar que todos nuestros jóvenes estudien ya sea de manera virtual, presencial o hibrida, de tal manera no solo tengamos buenos deportistas, sino también estudiantes y seres humanos”.

Para terminar externó, “gracias a los chicos y papás que vinieron, sobre todo a las personas que están haciendo que el deporte profesional regresé a Salamanca, en especial al Municipio y Sindicato de Pemex Sección 24, vamos a hacer mejores seres humanos de esta juventud salmantina”.