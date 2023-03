César Alfredo Pérez Balcells, salmantino mundialista en Softbol

Una de las épocas gloriosas del deporte salmantino y del estado de Guanajuato a nivel de alto rendimiento quedó enmarcada a mediados de los 80 con la incursión de César Alfredo Pérez Balcells a la Selección Nacional Mexicana de Softbol Varonil que compitió en Centroamericano y Mundial realizado en Saskatoon, Canadá.

César Alfredo Pérez Balcells representó a México en Centroamericano de 1986 y Mundial de softbol de 1988 con sede Saskatoon, Canadá donde el representativo nacional obtiene el noveno lugar general de 17 selecciones.

El pelotero salmantino comenzó a jugar softbol y béisbol a los 16 años de edad, a los 18 años tuvo oportunidad de estar una temporada en el equipo de béisbol, Alijadores de Tampico

A su regreso de Tampico, comenzó a jugar softbol dentro de la Sección 24, acudiendo a diversos nacionales libres en los cuales ya había tenido la oportunidad de competir, sin embargo, en 1985 dentro del nacional de Villahermosa, Tabasco queda campeón jonronero con Guanajuato.

Gracias a lo anterior fue tomado en cuenta como preseleccionado nacional de cara al campeonato centroamericano del 1986.

“La concentración se realizó en el CEDOM de la ciudad de México donde estuve tres semanas practicando y compitiendo para ganarme un lugar, afortunadamente me quedé, ya en el Centroamericano fui el mejor productor de carreras para México”, recuerda con emoción César Alfredo Pérez Balcells.

Gran participación registrada con México en el Centroamericano le permitió ser tomando en cuenta por Selección Nacional que representó al país en el mundial de Saskatoon, Canadá, “La concentración previa se realizó en Mexicali, ahí me gané un lugar para el mundial de 1986, terminé en octavo lugar de bateo”.

A todo ello agregó, “En el Centroamericano, desafortunadamente se lastimó el pitcher y nos quedamos con solo uno, sin embargo, no nos alcanzó para llegar más allá; mientras que en el mundial nos metimos al top 10, quedamos en noveno lugar general de 17 selecciones”.

Enfatizó, “Los nacionales libres jugados con Guanajuato sirvieron de trampolín para llegar a Selección Nacional, desde antes de la participar en Villahermosa, Tabasco ya me tenían en la mira, se fijaron en mí sobre todo porque tenía facultades para jugar en cualquier posición, aparte bateaba”.

Así también recordó, “Ya estando en preselección me propuse quedarme, entonces comencé a entrenar y prepararme al doble, hubo mucho sacrificio de por medio, por las mañanas corría a manera de acondicionamiento físico por toda la colonia Praderas del Sol hasta llegar al puente, subía y regresaba; en las tardes practicaba en el campos Corres Innes o Campo de béisbol M. Amor, a veces tenía que pagar a alguien para que fuera el cátcher (sic)”.

A nivel de Selección Nacional jugó como segunda base y fielder, ya estando en el Centroamericano participó como bateador designado; mientras que al mundial iba como fielder, sin embargo, es jalado a primera base porque el jugador que iba en esa posición cometió varios errores en el primer juego, entonces el entrenador Héctor Barleche Hermosillo, recurre en esa posición al jugador salmantino a partir del segundo juego.

Después del mundial de Canadá, dejó de participar en los nacionales libres de softbol, “después de tan maravillosa experiencia fui a dos nacionales libres más, pero se vino la crisis, el peralazo y el quinazo, en el trabajo los permisos ya no eran tan fácil de poder tener y asistir se volvió muy difícil”.

Y es que los nacionales libres fueron la vitrina para llegar a selección nacional, “cada año se realizan nacionales juveniles y nacionales libres de donde salen las preselecciones nacionales, si uno no asiste aun nacional libre no te miran y no te toman en cuenta, aún y seas muy bueno (sic)”.

En su natal Salamanca, Guanajuato, continuó jugando softbol en la liga petrolera e incluso lo llegaron a pedir para jugar en San José Iturbide y Reynosa, donde se ganaba dinero para los gastos.

A nivel amateur, fue campeón pitcher, campeón jonronero y campeón bateador en un solo torneo, además fue acreedor a una distinción (trofeo) por haber registrado un juego sin hit y carrera dentro de una semifinal, récord que tiene a la fecha como el único de haberlo logrado dentro de unos playoffs.

Hoy en día, ya no práctica el softbol, desafortunadamente el tiempo y lesiones han cobrado factura, “varias veces me lastimé, pero me quitaba el yeso y fédula para seguir jugando a nivel amateur con el equipo Sección 24, además por hobby también practicaba otros deportes donde también me llegué a lastimar, a veces me tironeaba, me ponía pomadas y vendaba para poder regresar a jugar; actualmente tengo descalcificación en el hombro del brazo derecho, además en el pitcheo ya no puedo apoyar el tobillo para girar”.

A ello agrega, “el sacrificio ha valido la pena, estar en selección nacional ha sido una gran satisfacción y motivo de orgullo, ahora si como dicen, lo paseado quien me lo quita, en los nacionales libres anduve por toda la república mexicana: Baja California, Sonora, Chihuahua, Monterrey, Veracruz, Villahermosa, Ciudad de México, Guadalajara, Durango, etc”.

Así también recuerda, “mi primer nacional petrolero fue en la ciudad de México a los 16 años y en abril en ese mismo año fue primer nacional libre en Monterrey”.

El amor y pasión por este deporte de César Alfredo Pérez Balcells viene de familia, “desde mi abuelo, padre, madre, a ellos, les gustaba el beisbol, recuerdo que desde los ocho o nueve años de edad asistía a los partidos de la Liga del Bajío que arrancaba una vez terminada la Liga Mexicana, en Salamanca jugaban los Saraperos de Saltillo y después los Petroleros de Poza Rica, cada vez que entrenaban me arrimaba a andar cachando la pelota”.

En su infancia formó parte del primer equipo de béisbol de la escuela primaria artículo y después estuvo en equipos juveniles de 15 y 16 años de edad, “A mi hermano lo invitaron a jugar softbol, un día lo fui acompañar, en esa ocasión no se completaban y me metieron a jugar, a partir de ese momento me jaló el softbol que me llevo a ser mundialista en softbol”.

Para terminar comentó, “para mí es motivo de mucha alegría y nostalgia ser un salmantino y guanajuatense que formó parte de la Selección Nacional de México dentro de un mundial, estoy muy agradecido por este reconocimiento a mi trayectoria deportiva”.