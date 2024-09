Cerro de Peña Sola recibe a grandes exponentes mexicanos de DH

Grandes exponentes mexicanos del Descenso de Montaña se encuentran listos para correr este domingo en sus respectivas categorías por el podio de la cuarta fecha del campeonato nacional Open DH 2024, el cerro de Peña Sola y su área Ecoturística les ha recibido con una pista que cuenta con línea alterna “chiken way” para evitar el descolgón “pro line”.

A manera de recomendación para las personas que por primera vez acudirán a presenciar una carrera de Descenso de Montaña el destacado corredor salmantino y campeón defensor de la categoría profesional, Fabián “Cachetes” Alcantar les invita a llevar bloqueador, sombrero, sombrilla y agua con la finalidad de prevenir un golpe de calor o insolación.

Así también pide a los paseantes respetar las partes delimitadas de la pista con cinta de tal manera no crucen más allá porque pueden causar un accidente de gravedad.

De igual manera les invita a divertirse y pasársela bien, además de poder conocer a algunos de los corredores a seguir de cerca, el orden de salida a través de la página oficial de internet Open DH.

Así también recordó que la zona de meta es en la comunidad de Barrón, en la Telesecundaria, se contará con sonido que estará voceando el corredor que viene, esperando se pueda decir que tiempo lleva y en que lugar va y el arranque en el estacionamiento del restauran de Peña Sola, lugar que se puede disfrutar un poco más en lo que cabe a comodidad, pero las zonas más espectaculares estarán en la zona de meta.

Dentro de la cuarta fecha del campeonato nacional Open DH competirán cerca de 200 corredores de Descenso de Montañas en diez categorías convocadas.

A lo largo de este sábado han comenzado a ser instaladas las diversas carpas en la zona de meta de los diversos equipos participantes, además que los competidores han tenido la oportunidad de familiarizarse con la pista.

Durante el desarrollo del magno evento de este domingo, se contará con un dispositivo de seguridad que será establecido en toda la periferia de la carrera, entrada a la comunidad de Barrón y zona de arranque.

Así también en la zona de meta se promoverá el comercio salmantino vinculado al sector gastronómico y de artesanías.

Cabe mencionar esta es la primera vez que el Cerro de Peña Sola recibe un evento de DH que promete ser una carrera llena de adrenalina, pericia, velocidad e importantes elevaciones por los aires de los pilotos.

El evento es totalmente gratuito y la personas que gusten acudir y no cuenten con medio de transporte podrán viajar de manera gratuita en camión que saldrá del ex convento de San Agustín a las ocho y once de la mañana, haciendo paradas en Aurrera de Faja de Oro, Walmart de Boulevard Clothier, Oxxo del Casino y Oxxo de Lomas del Prado.