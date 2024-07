Celia Pulido ya vive al máximo su primera experiencia olímpica

León, Gto.- A su arribo a la Villa Olímpica de París 2024, la nadadora leonesa Celia Pulido se dijo bendecida de poder vivir su primera experiencia en una justa de verano.

Hasta hace un par de meses, la clasificación a los Juegos Olímpicos era una misión compleja para la sirena “guanajua”, sin embargo, aquella incursión en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de la especialidad en Monterrey resultó un parteaguas en su trayectoria deportiva.

“De verdad que me siento muy bendecida, es un honor para mí estar aquí y representar a mi ciudad, mi estado y mi país en el máximo evento en el que nosotros los atletas podemos estar”, manifestó Pulido Ortiz en entrevista con el Comité Olímpico Mexicano (COM).

Hay que recordar que, en el CCCAN 2024, Celia del Rocío nadó los 100 metros estilo dorso en 1:00.06 minutos, tiempo que no solo la clasificó a los JJ.OO., sino que además, le hizo batir el récord de la capitalina Fernanda González, quien ostentaba un 1:00.94 desde el Campeonato Mundial 2009 desarrollado en Roma, Italia.

“Haberme clasificado a París fue algo que si me sorprendió, pero también la realidad es que había entrenado muy fuerte para logarlo y si esto se dio es producto de eso, entonces ahora solo me queda disfrutarlo, quiero aprender lo más que pueda de la experiencia. Este tipo de competencias son irrepetibles y se debe aprender todo, así que pienso salir a dar el máximo, mejorar mi marca que es mi principal objetivo, bajar el tiempo con el que me clasifique y con eso podré decir que estoy más que contenta”.

Celia Pulido será la segunda nadadora guanajuatense en la historia que tiene participación en unos Juegos Olímpicos, toda vez que la celayense Liliana Ibáñez dijo presente en las ediciones celebradas en Londres 2012 y Río 2016, llegando a convertirse en la sirena más rápida de México durante varios años.

Por lo pronto, la también seleccionada en la NCAA de los Estados Unidos por la Universidad de Southern Illinois, ya se encuentra en la Ciudad Luz, en donde ha comenzado a entrenar en la piscina del Centro Acuático Olímpico ubicado en Saint Denis y aguardando para atestiguar la majestuosa ceremonia de inauguración programada para el próximo viernes y luego el 29 de julio su cita con la historia.