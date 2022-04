Celebran segunda parte de la Copa Challenger de Hockey Sobre Pasto [Fotos]

La fiesta deportiva del hockey sobre pasto regresó a Salamanca, en esta ocasión, con la segunda parte de la Copa Challenger (torneo de desarrollo y segunda división), tocando el turno a los jugadores de las categorías menores: Sub 6, Sub - 12 y Sub – 15.

La segunda parte de la Copa Challenger arrancó el viernes y termina el domingo en la cancha de hockey sobre pasto “Siglo XXI” de la Unidad Deportiva Sur “Luis H. Ducoing”.

El evento deportivo de las categorías menores en ediciones anteriores se realizaba a la par de los juegos de las categorías mayores, sin embargo, por primera vez en la historia del certamen, el evento Copa Challenger, pre ambulo al torneo estelar Copa Guanajuato, anteriormente conocido como Copa Bienen, tuvo que ser seccionado por el tema de la pandemia, quedando programado para estas fechas la participación de las categorías menores.

Los equipos que participan provienen de diversas entidades del país como Estado de México, Jalisco, Hidalgo, Durango y el anfitrión Guanajuato.

Al respecto, Edgar García, uno de los fundadores del evento comenta, “ahora con el semáforo verde tenemos la oportunidad de realizar el evento de las categorías menores en estas fechas, tenemos buena participación de muchos equipos, entre los cuales se encuentra Xilotepec, Ecatepec, Tecamac, de un lugar de la Ciudad de México distrito llamado Fabulandia, vienen de Jalisco, Estado de México, Hidalgo, Durango y Clubs de Salamanca representando a Guanajuato”.

Enfatizó, “este tipo de eventos sirven de fogueo y difusión para la práctica del hockey sobre pasto, además de ser una gran ventaja para los equipos locales porque reducen sus gastos”.

Dentro de la sexta edición de la Copa Challenger para categorías menores participan alrededor de 450 personas, entre jugadores y personas que acompañan las delegaciones.

A ello agregó, “desde su fundación, esta copa siempre ha tenido evento para categorías menores, sirve para difusión, en realidad hay pocos eventos en el país que generan tal cantidad de gente como este y siempre poder competir o tener un par de competencias al año contra gente que no es de tu provincia y estado, viene bien a los equipos, de hecho nosotros como club somos beneficiados o afortunados porque siempre que se e realiza la copa, llegan más niños a querer practicar este deporte (sic)”.

Esta competencia es posible gracias a la participación de los hermanos García López, ex seleccionados nacionales, hermanas Correa, y a partir de este año el grupo de organizadores se ha hecho más grande, la responsabilidad y el trabajo aumentado, de ahí por lo cual participa la familia Rivera, así como muchos jugadores/as que son sub 21, apoyando con arbitraje y organización, “la gente creció y ahora están en condiciones de apoyar, cada vez hay más personas trabajando, todo eso en función de generar la mejor copa del país y del continente”.