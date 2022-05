Celebra Laura Sánchez la transparencia en los clavados mexicanos

Guanajuato, Guanajuato.- Pese a que los pesos pesados de los clavados en México brillaron por su ausencia, el Selectivo Único que realizó la Comisión Estabilizadora designada por la Federación Internacional de Natación (FINA) acabo siendo un éxito, al darle la oportunidad a una nueva generación de atletas que lo único que pide es competir libremente y lejos de los conflictos de pantalón largo en los que se ha visto inmiscuida la Federación Mexicana de Natación.

En charla exclusiva con OEM Guanajuato, Laura Sánchez, medallista olímpica en Londres 2012 e integrante de dicho comité, despejó algunas dudas y apagó varias de las polémicas que han surgido respecto al tema.

Sánchez confirmó que como parte de la certidumbre que busca brindar la Comisión Estabilizadora encabezada por Javier Díaz, es un hecho que los primeros dos lugares en las pruebas individuales y los ganadores en sincronizados, tendrán asegurado su boleto a los Mundiales de la FINA que se celebrarán en Budapest, Hungría, pero no solo eso, el máximo organismo de las disciplinas acuáticas se encargará de costear viajes, hospedajes y alimentos, de este representativo nacional.

“Es importante que se den procesos selectivos más claros, limpios y transparentes, para toda la gente que quiere venir y ver, la convocatoria en un inicio se había mencionado que cada deportista iba a tener que buscar el recurso para ir al Mundial, pero trabajando muy de cerca con el presidente de la comisión que es Javier (Díaz) y el resto que la integramos que somos de diferentes actividades acuáticas, se consiguió que la FINA arropara a 16 clavadistas con todo pagado y pudieran ir a competir al Mundial, entonces eso nos pone doblemente felices porque ya les podemos asegurar a los clavadistas que vinieron y se seleccionaron que su viaje está seguro, de verdad que esta nueva generación merece tener esa apertura y posibilidad”, manifestó Sánchez Soto.

SOBRE LA MISMA LÍNEA

Al igual que los clavados, el resto de las disciplinas acuáticas caminarán sobre la misma línea de procesos únicos y llevados a cabo por este comité, tomando en cuenta que el ciclo olímpico de París 2024 es cada vez más corto.

“Hay poca confianza en la gente que está dirigiendo el deporte, hay confusión, pero esto está claro, cualquier evento que tenga que ver con la FINA, tiene que ver con el Comité de Estabilización, todo lo demás puede ser por otro lado, pero para ir a eventos internacionales que necesitan el aval de la FINA es con nosotros y que los atletas sientan la confianza de que nosotros lo haremos con toda la transparencia, haremos selectivos abiertos, así sean con uno o dos clavadistas, habrá jueces que van a venir y se van a sentar y darán su punto de vista, aquí la cantidad no importa, tenemos que empezar a hacer eventos nuevamente y a ganarnos la confianza de los entrenadores, de los institutos, de los asociaciones y de los mismos clavadistas”.

En este mismo sentido, Sánchez dejó en claro que se acabaron las decisiones con arbitrariedad y aquellos selectivos a puertas cerradas donde todo se definía por amiguismos, dedazos o imposición.

“Tiene que haber selectivos, procesos muy entendibles y limpios, no solo para entrenadores y deportistas, sino para la misma gente que apoya que son los estados, los institutos, para los medios de comunicación, que lean una convocatoria y sea clara, se acabó eso de vamos a dar los resultados o las evaluaciones 72 horas después, eso no volverá a pasar, termina la competencia y de inmediato irán los resultados”.

AJENOS AL TEMA TODOROV

Laura Sánchez precisó que los asuntos del Comité Estabilizador se encuentran ajenos a la situación legal que atraviesa Kiril Todorov, quien fuera desconocido por la FINA como titular de la Federación Mexicana de Natación al estar supuestamente involucrado en un problema de desvío de recursos, siendo este el lío que desató la tempestad al interior de los deportes acuáticos en el país.

“Estamos ajenos a eso, sabíamos que no iba a ser fácil y hay que entender que el Comité de Estabilización no tiene nada que ver con el asunto que vive el ingeniero (Kiril Todorov), esto es de simples estatutos que chocaban unos con otros y por eso la FINA tomó la decisión, realmente fue así como pasó y nosotros solo hacemos lo que se nos encomendó y felices por estar disfrutando los clavados ahora desde otro ángulo”.

De igual forma, explicó que cuando llegue el momento de elegir un nuevo presidente para la FMN, el trabajo del comité solo será llamar a las asociaciones estatales a una elección y después de eso concluirá la encomienda de quienes integran este grupo.

“En las primeras cartas que mandó la FINA dice claramente que los que integramos este comité no tenemos posibilidad de formar parte de la federación, entonces cuando la FINA apruebe los estatutos, nosotros convocamos a elecciones con las asociaciones, ellos votarán por la nueva dirigencia y en ese momento entrará en funciones la persona que estará a cargo de la natación en México y nosotros nos pasamos a retirar”.

LLAMA A LA UNIÓN

La ex clavadista hizo un llamado a la unidad en pro del deporte mexicano, agradeciendo el respaldo de la FINA, el COM y lamentando la postura de la CONADE, cuya directora Ana Gabriela Guevara, se mantuvo firme en su decisión de solo avalar las decisiones surgidas por la FMN de Todorov Minchev.

“Ojalá pudiéramos trabajar un poquito más de la mano, fui clavadista durante mucho tiempo y siempre he dicho que los entrenadores y los atletas no deberíamos pagar cosas ajenas, nosotros estamos para trabajar por ellos y este comité siempre va a poner en primera instancia a entrenadores y deportistas”.

Y finalizó: “El COM nos ha dado un arropo total, nos dijo tenemos que trabajar con la FINA y si la Federación Internacional manda que son ustedes, pues vamos a trabajar de la mano y el hecho de que la presidenta (María José Alcalá) del COM haya venido, creo que eso le da mucha tranquilidad a los deportistas que vinieron, saben que no están solos y hay respaldo, esto no se hizo por ocurrencia, es un proceso para ir a un Mundial y que vayan a representar dignamente a México”.