Celebra CODE  medalla de plata de Prisca Awiti en los Juegos Olímpicos de París 2024

CELAYA,Gto.- Marco Heroldo Gaxiola, director de CODE Guanajuato así como César Martínez, del Club Chi Kai y de la Asociación de Judo del Estado de Guanajuato, expresaron su sentir luego de ver la gran actuación de Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz en los Juegos Olímpicos de París 2024, logrando presea de plata y quién también tuvo la felicitación por parte del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a través de una llamada telefónica.

El titular de la Comisión del Deporte en Guanajuato dijo: "Para nosotros en el Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte de Guanajuato, es un verdadero orgullo el haber acompañado y estar acompañando a Prisca en estos últimos tres años. A partir de que se incorpora al Club Chi Kai de Celaya y ser atleta de alta competencia y alto rendimiento, ingresa hace dos años al fondo de alto rendimiento del estado de Guanajuato donde se le ha venido acompañando en todo su proceso de formación para ir y participar en los Centroamericanos , luego Panamericanos, y después en las concentraciones apoyamos y acompañamos con este fondo a Paulina y a Prisca, por Europa durante tres meses previos a que lograrán su ranqueo para participar y clasificar a París 2024".

Añadió: "Fueron meses de gran esfuerzo, el cierre de este año. Estamos contentisimos porque Prisca logra colarse hasta la medalla de plata, nos sentimos de verdad muy orgullosos de ser parte de este proceso, de este proceso, de este desarrollo y que alguien como Prisca con una personalidad tan bonita como la que ella tiene y por ser una atleta de primer nivel, a nivel mundial hoy demostrandolo poniendo la bandera de México con gran orgullo arriba del pódium y por supuesto nosotros como Guanajuato felices y contentos por haberla acompañado".

Por último mencionó: " Por supuesto que se enfrentó con grandes rivales, venció a las mejores de entré las mejores del mundo, peleó como las mejores del mundo, lógicamente quien peleó con ella en la final fue una digna oponente, los que vimos la competencia observamos que estuvo dos veces a punto de generar el ippon Prisca y ganar la medalla de oro pero bueno, así es el deporte, tuvo la fortuna su oponente de inmovilizarla y lograr con ello la medalla de oro, pero desde el momento en que vimos que Prisca vimos su desarrollo en las peleas anteriores y la confianza que iba trabajando sus combates, nos dimos cuenta que Prisca estaba en su mejor momento, afortunadamente logró clasificar hasta la final y lograr la medalla que hasta este momento es la medalla más valiosa para nuestro país en estás olimpiadas, que es la medalla de plata, es un gran orgullo esto nunca antes obtenido por una atleta del sistema guanajuatense en judo".

Es la segunda medalla para México en estos juegos olímpicos. | Fotos: Cortesía | Jorge Medina

César Martínez, comentó: me siento muy contento, muy orgulloso de este logro histórico para México, es la primera medalla que se logra para el judo mexicano y si no me equivoco primera medalla olímpica para Celaya. Estamos muy contentos, satisfechos con lo que se logró, por el trabajo que nos tocó hacer como administradores, hicimos nuestra labor pero aquí la estrella y todos los reflectores son para Prisca".

Dijo que días antes de que partiera a los Juegos Olímpicos charló con ella a quien le dijo: "Le dije que íbamos a estar desde acá apoyándola, de que estamos muy orgullosos de su trabajo, de que esperábamos un buen resultado obviamente, y ahora está historia es de ella, ganar medallas es para ella, a final del día quien se lleva la gloria y la medalla iba a ser ella, le dimos las mejores vibras porque el decirle que le echará muchas ganas eso sé que todas lo hacen para lograr su meta por lo que siempre ha soñado".

Jorge Medina, director de Alto Rendimiento en CODE Guanajuato, se encuentran acompañando a la atleta. | Fotos: Cortesía | Jorge Medina

Finalizó hablando sobre la final: La vi muy tranquila, muy concentrada y decidida, sabía de lo que era capaz, ella ya se había enfrentado en varias ocasiones a las competidoras, ya tenía trabajado todos sus movimientos, tenía su estrategia, la vi muy inteligente en sus peleas, en mi punto de vista ella nos hizo ver las competencias fáciles, pero realmente no son fáciles porque estaba compitiendo con las mejores del mundo incluso, con competidoras con mejor ranking que ella, pero vinos que ella tenía bien claro su competencia, del cómo iba a trabajar, como iba a ser su estrategia y eso fue lo que la llevo a estar en la gran final, el estar concentrada y ser siempre inteligente en las competencias".

César dijo que fue hace dos años y medio cuando Prisca se afilia al Club Chi Kai, llegando en el 2017 a México a representar al país y para el 2021 decide acudir a Guanajuato para su afiliación derivado de que su mamá es de León y es canalizada al Club Chi Kai para que obtuviera si aval, pero sus entrenamientos son con entrenadores en los centros de alto rendimiento.

Por su parte Jorge Medina director de Alto Rendimiento en CODE Guanajuato quien tiene la encomienda de estar a lo que los atletas guanajuatense ocupen en París 2024, comentó que estuvo durante las peleas de Prisca, viendo el cómo iba dejando en el camino a grandes atletas demostrando lo grande que es la atleta de madre guanajuatense y quienes viven en León y padre keniano y ahora representando a Guanajuato donde se le ha brindado todo el apoyo para obtener estos resultados que ya dejan huella en la historia de México recordando que en los pasados Juegos Olímpicos el salmantino Roberto Alvarado obtuvo bronce al igual que Laura Sánchez y ahora con esta medalla Prisca rompe la historia en Guanajuato y en Celaya al ser está la primera medalla ganada en esta disciplina.