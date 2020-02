Carlos Regis por su 3er Sol de Oro en equipos de Salamanca

La final de vuelta de la edición 39 del Torneo de Los Soles es una gran oportunidad para que empiecen bien los muchachos que van a tener más torneos por delante, y quienes tenemos más recorrido, sería bonito terminar por lo menos aquí este torneo, con un campeonato, externó Carlos Regis, jugador ex profesional e integrante del equipo Transportes Salamanca.

Enfatizó, “Siempre es bonito jugar una final y más bonito cerrar en Salamanca, estoy contento, lo estoy disfrutando…, viene el último estirón, este es un gran grupo, un gran equipo, nos merecemos ganar este torneo, vamos a dar todo”.

A ello agregó, “desde que llegué a México, está plaza me acogió bien, la gente me arropo, me siento a gusto en Salamanca, es el resultado…, y lo que ahora hago es retribuir todo lo que ellos me han brindado”.

A nivel profesional, Carlos Regis, formó parte del equipo Petroleros del Salamanca que en el Torneo Apertura 2006 disputó la final de la Primera A (ahora Liga de Ascenso), quedando subcampeón en el Estadio Olímpico Sección 24, donde en serie de penales la escuadra salmantina perdió 5 – 6 ante el Club Puebla FC.

Luego de su paso por el fútbol profesional, el brasileño Carlos Regis, naturalizado mexicano, encontró dentro del Torneo de Los Soles oportunidad de mantenerse en activo como jugador.

Dentro del Torneo de Los Soles, Carlos Regis ha participado con varios equipos y ganado varias finales, siendo con escuadras de Salamanca donde se ha vuelto más ganador con dos campeonatos (2014 y 2016), ambos obtenidos en terreno ajeno y ante equipos de Querétaro.

Al respecto comenta, “se me ha dado este torneo en Salamanca, una final más, estoy contento y la estoy disfrutando, busco transmitir esa alegría y actitud a los chavos, a los muchachos que van a tener más torneos por adelante sería esta una bonita ocasión para que empiecen bien, y para nosotros con buen recorrido sería bonito terminar por lo menos ahí este torneo, con un campeonato”.

Además destacó, “este es un gran grupo y nos merecemos este torneo, vamos a buscar el triunfo, vamos a dar todo, primero por nosotros, equipo y afición, y digo primero para nosotros porque este equipo es buen grupo, un gran equipo y nos merecemos este torneo”.

En relación a sus impresiones del partido de ida de la gran final comentó, “para nosotros era importante no perder en el juego de ida, enfrentamos aún equipo dinámico, se planteó el partido para al menos traernos el empate y cerrar ahora bien en casa”.

Al hablar sobre el segundo tiempo donde tuvieron un jugador de más en la cancha e incluso se vieron primero abajo en el marcador comentó, “suele pasar eso, a veces el equipo que tiene uno menos (ironías del futbol) se acomoda mejor dentro de la cancha, sin embargo, supimos manejar el partido, sin bien primero nos cayó el gol en contra, nosotros tuvimos muchas llegadas, faltó concretar para habernos traído una ventaja y manejar el partido de local”.

En cuanto a su posible retiro del Torneo de Los Soles comentó, “uno nunca sabe, mientras siga dando cinco, diez minutos, lo voy a disfrutar y si no, si ya me pesa mucho, no queda más que apoyar a los muchachos que vienen atrás, es un excelente grupo, excelentes jugadores, excelentes personas”.

Para terminar aprovechó este momento para enviar un saludo a la gente de Salamanca e Irapuato, “que bonito es ver que la gente va la gente vaya al estadio a divertirse, la gente no se iba del estadio en el partido de ida, es por la situación vivida en estado de Guanajuato, ese ratito, esas dos horas son algo muy importante para la gente que radicamos aquí cerca, para la gente de Guanajuato, espero termine pronto todo eso por lo que se viene pasando y siga la alegría del fútbol, esas ganas de salir de sus casas otra vez y vivir momentos así de bonitos, espero se hayan ido con buen sabor de boca del partido de ida, porque los dos equipos nos dedicamos a jugar, nosotros transmitimos este buen momento y sabor de boca para la gente que vino a ver el partido”.