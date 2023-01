Carlos “Potro” Santos con triple motivación para encarar liguilla de Los Soles

En víspera a iniciar una nueva aventura dentro de la liguilla del Torneo de Los Soles, Carlos “Potro” Santos, asegura tener triple motivación para ir tras la reconquista del Sol de Oro y Copa Esto, son sus tres hijos que han ido creciendo viéndolo jugar dentro de este certamen donde ha disputado siete liguillas y seis finales.

Al respecto comenta, “nunca me imaginé lo que estoy viviendo con mis hijos, pero creo que junto a su madre hemos hecho un equipo en la familia y creo que los hábitos que tú les inculques a tus hijos es lo que tus hijos van aprender”.

Y es que sus tres hijos desde pequeños le han acompañado a sus juegos, “creo que desde ahí les nació el amor por el futbol y querer ser futbolistas, Fabio que está en fuerzas básicas del Club León en fechas recientes aun me acompañaba a algunos partidos de Transportes, él creció viendo al equipo Transportes e incluso admira a muchos de sus jugadores, al grado que al termino de los partidos me comparte sus impresiones de cada juego con observaciones sobre algún jugador de nuestro equipo, él creció viendo el futbol al igual que mis otros dos hijos, Johan el bola que está en Pachuca y Gael en Celaya, el deporte se volvió un hábito para ellos y me da gusto, me siento orgulloso de mis hijos, y aunque aún no están a punto de debutar o algo así, me llena de mucha satisfacción estén poco a poco forjando su carrera como futbolistas y aunque no sean profesionales o no lleguen a la meta final, finalmente este deporte forma grandes personas”.

Enfatizó, “mis tres hijos son de Salamanca, son un orgullo para mí, desde pequeños les encanta jugar el fútbol, nunca me imaginé que los tres llegaran a estar dentro de un proceso formativo en clubs de fútbol profesional, los tres con objetivos y sueños comunes, estoy seguro les va a ir muy bien”.

Con respecto al rival en turno que tiene Transportes Salamanca dentro de la liguilla del Torneo de Los Soles comenta, “para ser campeones hay que ganar al equipo que nos toque y enfrentar a los mejores, hay vamos paso a pasito”.

A ello agregó que el equipo se encuentra sólido a la defensiva y contundente a la ofensiva, además de ser un conjunto con experiencia y la idea siempre de ganar, “vamos por la siguiente ronda, queremos llegar a la final y primeramente Dios levantar de nueva cuenta el trofeo de los Soles y se pueda ver una final como aquella disputada en el estadio Sección 24 donde salimos campeones”.

A ello agregó, “el equipo se ve motivado, la liguilla es otro torneo, sin confianzas, no hemos ganado nada aún y con muchas ganas de ser campeones otra vez (sic)”.

A lo largo de una década dentro del Torneo de Los Soles ha disputado seis finales, así como siete liguillas, esta será su octava “encerrona” en busca del preciado Sol de Oro y Copa Esto.

El jugador ex profesional Carlos Eduardo “El Potro” Santos, es originario de Tapachula Chiapas y desde hace poco más de 15 años radica en Salamanca donde a la fecha se mantiene en activo dentro del futbol amateur, siendo inspiración de sus tres hijos.

A nivel de futbol profesional estuvo en fuerzas básicas de Atlas y Jaguares de Chiapas, Zamora de segunda división, Petroleros de Salamanca de Segunda División y Primera “A”, formando parte de aquel plantel que disputó la final del Torneo Apertura 2006, quedándose con el subcampeonato.