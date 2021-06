Capitán salmantino convencido de hacer historia con Delfines de Abasolo

Convencido de cerrar su etapa en 3a División Profesional con un ascenso y campeonato, se encuentra el jugador salmantino Luis Daniel Torres Zamarripa, capitán del equipo Delfines de Abasolo, que este sábado, en el estadio municipal de Ocotlán, buscará sellar el boleto a la Liga Premier MX.

A lo largo de la temporada ha sido sobre el terreno de juego un líder entre líderes.

A lo largo de la temporada 2020-2021, el jugador salmantino ha portado el gafete de capitán del cuadro cetáseo, siendo un líder entre líderes sobre el terreno de juego, “siempre lo he dicho antes de empezar cada partido, ser capitán no me hace ni menos ni más, cualquiera puede ser capitán, todos somos un capitán dentro del partido porque todos ordenamos, hablamos, mandamos y damos el máximo; nos queda claro que todos los que somos parte de Delfines tenemos calidad para estar en otras divisiones, hemos demostrado capacidad para desequilibrar a cualquier equipo gracias al esfuerzo, calidad y experiencia que le metemos, siempre queremos dar más, el plus, todos traemos la camiseta del equipo bien puesta”.

Ilusionado con cerrar ciclo en tercera división con ascenso y campeonato.

Al hablar sobre las características del equipo señala, “somos un equipo de carácter, de lucha y orden, es difícil nos generen jugadas de peligro, somos un equipo compacto, no dejamos morir un solo balón, todas las peleamos, el equipo no está confiado, al contrario enfocado en llegar a la final y ser campeones, estamos muy convencidos con la firmeza y humildad de cada uno”.

Dentro de la instancia de finales, el jugador salmantino que regularmente es alineado como defensa y por momentos como medio ofensivo ha marcado un gol en tiempo reglamentario.

Al respecto señala, “en el partido de ida de los cuartos de final tuve oportunidad de marcar el tercer gol del partido, un centro a segundo poste que remate de cabeza”.

Así también, en fase de liguilla en dos ocasiones ha recibido oportunidad de tirar penaltis dentro de los partidos de vuelta que se han ido al alargue, uno de ellos definitorio desde los once pasos. Mientras tanto dentro de la temporada regular marcó un gol, además de hacer efectivos disparos desde los once pasos en serie de penaltis por el punto extra.

De cara al partido de vuelta de la semifinal donde se juega el segundo episodio por el Ascenso y el boleto a la final de la Zona “B”, el jugador salmantino se encuentra tranquilo, con la seguridad de conseguir un marcador positivo.