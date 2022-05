Campeón nacional de Crossfit, líder e invicto con Nativitas JCHA Transportes

“Estamos muy contentos y agradecidos con Dios porque mi hermano tenga oportunidad de jugar otra final, ahora en Liga de Ascenso de Costa Rica, él se encuentra motivado y con la esperanza de seguir mostrando lo que sabe y por qué no, dar ese triunfo del gane y del ascenso a su equipo”, externó Juan José Vidal Moreno, campeón nacional de Crossfit y portero ex profesional de tercera y segunda división.

Actualmente líder e invicto en la especial “A” de la Liga Salmantina de Futbol con Nativitas JCHA.

El gusto de Juan Vidal por el futbol y por la posición de ser portero nace a consecuencia de tener como hermano mayor a Raúl Vidal, actual jugador del Club Puntarenas FC de la Liga de Ascenso de Costa Rica que este día se juega el título del Torneo Clausura 2022 y el ascenso directo a Primera División, “él siempre traía en balón en los pies y se ocupaba quien parara sus tiros, así agarré cariño por esta posición, posteriormente comencé a jugar en la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil en equipos como Soldadura y Necaxa, equipos en los cuales me tocó algunas veces compartir cancha con mi hermano Raúl Vidal”.

Con respecto al momento que vive su hermano Raúl Vidal en Liga de Ascenso de Costa Rica y el apoyo que la familia le brinda a la distancia comenta, “se vive diferente, con el nerviosismos de querer estar allá con él apoyando y alentando en el estadio, sin embargo, desde acá echando todas las porras y porque no, que sea lo mejor para él”.

A ello agregó, “vamos a estar al pendiente del partido desde que abran las transmisión, a lo largo de la semana con la oportunidad de realizar video llamadas con él para ver cómo se encuentra, desde acá lo animamos e incluso le decimos que disfrute el momento, cada oportunidad, cada minuto que le den, y que le de esa alegría al pueblo de Puntarenas”.

Luego de ser jugador profesional consigue el primer lugar en Crossfit.

Juan Vidal, actualmente juega como portero del equipo JCHA Transportes Nativitas, líder e invicto en la máxima categoría de la Liga Salmantina de Futbol, es un jugador con experiencia profesional, inicio en Morelia Sub 15 y sub 17, después pasó a Celaya de segunda y tercera división, estuvo entrenando en Liga de Ascenso, posteriormente fue enviado a préstamo al equipo de Tercera de Salamanca FC y después estuvo un año en Sahuayo, Michoacán, “desgraciadamente no se abrió otra oportunidad, estuve ahí tocando otras puertas pero no se dio, entonces inicie a practicar un deporte nuevo que se llama Crossfit, me fue bien, los dos primeros años estuve compitiendo, quedé campeón a nivel nacional en Vallarta”.

Así también recuerda, “en aquel entonces me alejé un rato del futbol, me dediqué de lleno al Crossfit, estuve avanzando de categorías, quedar campeón nacional fue una gran satisfacción, ahora estoy de regreso en las canchas”.

Le desea éxito a su hermano que juega final por el título y ascenso directo a Primera División de Costa Rica.

Luego de experiencia acumulada como jugador profesional, comenzó a jugar en la Liga Salmantina de Futbol, participó algunos años con Suterm, llegando hasta semifinales y de ahí se aleja por un tiempo del futbol que tanto compartió durante su infancia con su hermano Raúl Vidal.

La temporada pasada de la Liga Salmantina, Juan Vidal regresó a las canchas, lo hizo con el equipo Nativitas JCHA Transportes que acaba de ascender a la máxima categoría e inmediatamente alcanza el título de liga y copa, en la presente temporada ya refrendó el título de copa y ahora va de nueva cuenta por la liga, mientras tanto son líderes e invictos.