Cae como “bomba” clasificación de riflista salmantina a Juegos Olímpicos

Como una bomba en su futuro inmediato cae en la riflista salmantina, Goretti Alejandra Zumaya Flores, su sorpresiva clasificación a Juegos Olímpicos de Paris 2024, en próximos días realizará campamento de concentración en España de cara a la justa veraniega que se encuentra a la vuelta de la esquina.

La especialista en Rifle de Aire 10m del Tiro Deportivo, vivirá su segunda experiencia olímpica en Paris 2024 gracias a reasignación de plazas realizada a nivel continental para las pruebas de rifle femenil.

En entrevista para la CONADE, la riflista salmantina destacó que su clasificación a Juegos Olímpicos de Paris 2024 ha sido una noticia sorpresiva, que le tiene contenta y con mayor compromiso por como se dio esta situación, “quiero representar de la mejor forma a México; estoy un poco ansiosa, nerviosa y emocionada porque no tenía la idea de asistir a Juegos y ahora de repente que siempre sí y falta poquito tiempo”.

La medallista de oro en Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá 2015 comentó que no se esperaba el boleto a París, pensaba que ya había pasado todo el proceso de selección y que no tenía plaza olímpica, “nunca lo esperé que se diera así y me llegó de sorpresa, como bomba, a moverme todo (sic)”.

A partir del 10 de Julio realizará campamento de concentración previa a Juegos Olímpicos de Paris 2024. / Gráfica/Cortesía/CODE.

Recientemente, Goretti Zumaya, medallista de plata en equipo mixto de rifle de aire 10m junto a Edson Ramírez en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, disputó el Campeonato de las Américas en abril, donde rozó la plaza olímpica tras quedar en el cuarto lugar individual.

Dos meses después, Zumaya cuenta con el boleto asegurado a París 2024 y es parte del quinteto de seleccionados nacionales de tiro deportivo que competirá en la justa de verano junto a Edson Ramírez y Carlos Quezada (rifle), Alejandra Zavala (pistola) y Gabriela Rodríguez (skeet).

Para terminar la entrevistada señaló, “ya me había quedado cerca de la plaza, por eso me da mucha emoción vivir otra vez la experiencia, no gané el pase de la forma en que quería y esperaba, pero me siento emocionada de tener otra vez la oportunidad de vivir esta experiencia, y la aprovecharé mucho más”.

La deportista de 27 años prevé realizar un campamento de concentración en España, a partir del próximo 10 de julio como cierre de su preparación olímpica, el objetivo mejorar el lugar 24 obtenido en Río de Janeiro 2016.