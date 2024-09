Byron Silva, obtuvo segundo lugar en crossfit Black Challenge 2024

Byron Alejandro Silva Tovar, de 17 años obtuvo el segundo lugar en la competencia de crossfit Black Challenge 2024 categoría Teens Varonil (16-18), la cual se llevó a cabo en la Ciudad de México.

Con ello, el joven salmantino logró subirse al pódium, luego de tener tres días de ardua competencia en donde a base de su rendimiento en diversos circuitos obtuvo buenos resultados, dejando con una muy buena satisfacción personal, gran motivación para seguir participando en próximos eventos.

Para poder llegar participar en esta competencia Byron tuvo que clasificar mediante pruebas virtuales.

“En total fueron tres videos enviados con pruebas establecidas por un comité evaluador, la idea era realizar las pruebas en menor tiempo posible y en base a ello se realizó una tabla de clasificación en la cual logre terminar dentro de las posiciones que otorgaron el pase a la competencia nacional Black Challenge”, contó el joven en entrevista con El Sol de Salamanca.

Entre las pruebas en las cuales participó se encontraron saltos de cajón, con la barra, con la pelota lanzando y haciendo sentadillas, usando mancuerna de 40 libras y realizando un levantamiento máximo, entre otros desafíos. Cabe señalar que de 100 personas que mandaron sus videos para la categoría teens, de 16 a 18 años, solo 12 fueron los que pasaron a la siguiente etapa, entre ellos Byron Silva.

En relación al segundo lugar obtenido recientemente en el Black Challenge, Byron Silva comentó que le deja como enseñanza el perfeccionar lo realizado y corregir los errores que tuvo.

“Debo enfocarme en lo que pude hacer mejor e ir con mayor determinación por el primer lugar en mi siguiente competencia. La clave para alcanzar primeras posiciones dentro de los eventos donde he competido ha sido no dejar de entrenar y la mentalidad, ambos aspectos juegan un papel importante”.

Durante los tres días que duró la competencia, el joven Byron Silva tuvo que pasar distintas pruebas con diferentes dificultades logrando poco a poco posicionarse en pódium.

“Cada día fueron tareas distintas las cuales las tenía que hacer en un menor de tiempo por lo que mis tiempos estuvieron debajo de lo permitido, y con ello subir de posición de la tabla hasta llegar a la segunda posición, que para mí este gane me da para seguir trabajando y preparándome para las siguientes pruebas, me emociona este segundo lugar porque esta disciplina me gusta mucho y mi meta esta es hacerla tanto como pueda y llegar hasta donde pueda siempre poniendo en alto el nombre de Salamanca”.

Byron Alejandro Silva lleva entre tres y cuatro años practicando el crossfit y desde que lo comenzó a realizar le gusto y a la fecha es algo que le apasiona y le gusta. “Yo hacía ejerció en mi cuarto, lagartijas, sentadillas y cosas así básicas y un día mi mamá descubrió y luego luego al día siguiente me inscribió en un gimnasio para hacer comenzar a entrenar y desde entonces no le he parado; tiempo después, comencé a entrar a las competencias y de todo lo que se tenía que hacer y tenía que practicar para ganar movilidad, en la barra, carga más peso y todo eso, me fue gustando le agarré cada día más el gusto y hasta el momento pues aquí”.

Con ésta es la cuarta competencia que ha participado y siempre ha tenido buenos resultados, pero este segundo lugar le supo más porque fue cuando le costó llegar al pódium esperando este próximo mes de octubre otro evento en la ciudad de Querétaro.

Para finalizar, el joven atleta salmantino mandó un mensaje invitando a que la adolescencia a que busquen lo que realmente les apasiona y lo hagan.

He visto que a los chavos de mi edad hacen las cosas sin ganas, sin amor, creo que deberías de buscar lo que verdaderamente les apasiona y hacerlo, y que se animen a ser esto del Crossfit es una actividad muy padre y muy movida y que todo lo que hagan lo tengan en cuenta que la disciplina es muy importante para llegar a cualquier meta”.

¿Qué es el CrossFit?

El CrossFit es un método de entrenamiento que combina ejercicios de diferentes disciplinas deportivas, como la gimnasia, la halterofilia y la carrera, para desarrollar las capacidades físicas. Se caracteriza por ser un entrenamiento de alta intensidad, con movimientos funcionales y constantemente variados. Estos adiestramientos se basan en los ejercicios que realizan los cuerpos militares, policiales y de bomberos. Su creador, Greg Glassman, lo concibió como un entrenamiento específico para estos grupos, sin embargo su alcance ha llegado a todo tipo de persona.