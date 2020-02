Buscan salmantinos calificar a Juegos CONADE 2020

Siete atletas salmantinos de la disciplina de Bádminton forman parte del selectivo guanajuatense que se encuentra compitiendo del 18 al 26 de Febrero en Monterrey Nuevo León dentro del torneo clasificatorio a Juegos Nacionales CONADE 2020.





Los atletas salmantinos que integran el selectivo estatal son: Sub 15 Paola Martina Delgado Montero e Ivanna Andrea García Mendoza; Sub 17 Fernando Contreras Uribe, Pedro Alejandro Martínez Cancino y María Abygail García Mendoza; Sub 19 Yahir Emiliano Mendoza García y Fernanda Acosta Arguello.

















Monterrey Nuevo León se encuentra siendo sede del torneo de bádminton clasificatorio a Juegos Nacionales. Foto: Miguel Manjarrez | El Sol de Salamanca





