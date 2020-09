Bryan Montenegro con entrenamiento presencial

Salamanca; Gto.- Los integrantes de la Escuela Box COMUDE Salamanca poco a poco han ido retomando entrenamientos presenciales, en especial Bryan Essau Montenegro Velázquez, bicampeón estatal clasificado a Juegos Nacionales CONADE.

A lo largo del confinamiento, el pugilista salmantino, entrenó en su casa con rutinas a través de las cuales busco mantener ritmo, condición y coordinación.

Y es que Bryan Essau Montenegro Velázquez, categoría juvenil menor hasta 52 kg, por primera vez se encuentra clasificado a los Juegos CONADE.

Al respecto su entrenador Felix Arguello comenta, “ya regresamos a entrenamientos presenciales acatando medidas sanitarias como la sana distancia, uso de cubre bocas, cada quien lleve equipo de entrenamiento y separando los turnos para el uso del costal y peras”. A ello agregó, “Bryan regresó estresado porque no entrenó como se debe, el confinamiento y encierro si lo desesperó un poco, pero él no dejó de entrenar en casa, ya que tiene costal, pera e instrumentos básicos para mantener la condición y coordinación, además él nunca dejo de correr, lo hacía por las mañanas que no había gente en el parque de su colonia”

Enfatizó, “ahora que regresamos vemos su peso y su desempeño entrenando, y nos damos cuenta que si le afecto un poco, poco a poco va ir retomando el nivel al que está acostumbrado”.

Para terminar subrayó, “la Escuela de Box COMUDE Salamanca tiene entre 30 a 35 deportistas de diversas edades –la mayoría niños- con sesiones de entrenamiento en la Unidad Deportiva Sur, y de las cuales solo diez han retomado entrenamientos presenciales, el resto sigue entrenando en casa”.