Brayan Montenegro quiere poner en alto a México en Canadá

Salamanca; Gto. En plena preparación para su primera pelea profesional fuera del país se encuentra el pugilista guanajuatense de origen salmantino, Brayan Essaú Montenegro Velázquez, espera dar una gran pelea e incluso ganar por nocaut en su debut dentro de la división súper ligero de las 140 libras.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Desde los 14 años de edad entrena bajo la batuta de Manuel Brizuela

El boxeador salmantino tiene pactado pelear el día siete de septiembre en Montreal, Canadá donde buscará dar una gran pelea que le permita proyectar su carrera como boxeador profesional.

La pelea en la división súper ligero de las 140 libras será ante el invicto Abed Almoty “El Safadi”, contrincante al cual ya se encuentra analizando y estudiando, el boxeador salmantino, Brayan Montenegro.

Al respecto comenta, “todo el esfuerzo que he venido realizando creo ha comenzado a rendir fruto, voy a pelear en Canadá, vamos con todo a ganar directo, le estamos echando todas las ganas al entrenamiento que estoy llevando a cabo con mi entrenador Manuel Brizuela y sus auxiliares Félix Arguello e Isaac Herrera”.





A ello agregó, “estamos trabajando mucho el tema de la fuerza y resistencia, voy a pelear por primera vez en un peso mayor, pero vamos a dar una buena pelea, estamos trabajando duro para eso”.

A manera de preparación, el boxeador salmantino está entrenando dos veces al día, “me levanto a las seis de la mañana a hacer trabajo físico, estoy corriendo de 10 a 12 kilómetros diarios de lunes a sábado y en la tarde también entrenamos lo que es la parte del boxeo”.





Comenzó a practicar el box para alejarse de las drogas

El pugilista salmantino espera dar una gran pelea e incluso ganar por nocaut

El pugilista salmantino, Brayan Montenegro, comenzó a practicar el box a los 14 años de edad, en la Unidad Deportiva Sur “Luis H. Ducoing” con el entrenador Manuel Brizuela.

“Ahí hemos estado siempre, desde que empezamos esto del boxeo, con los mismos entrenadores, en aquel entonces tenía 14 años de edad, nunca me ha dado pena decir que comencé a practicar este deporte por querer salir de las drogas, el boxeo me ha ayudado mucho, nunca pensé llegar a donde ahora estoy, el boxeo me cambio la vida en relación a cómo iba en mi otra vida que tenía antes”.

Y es que Brayan Montenegro a la edad de diez años comenzó una etapa en su vida donde la adicción a las drogas nada bueno le dejó, “vivó en una colonia donde se ve todo eso, las amistades, la rebeldía y el desmadre me llevaron a estarme drogando por varios años hasta que por propia voluntad me propuse alejarme de todo ello, en el boxeo encontré ese medio para comenzar una vida nueva”.

Enfatizó, “soy el mas chico de cuatro hermanos, en mi familia somos seis con mi papá y mi mamá, ellos nunca estuvieron de acuerdo con lo que hacía, siempre buscaron ayudarme, pero yo no quería hasta que comencé a practicar el box”.

El boxeador salmantino agradecido por el apoyo recibido para llegar mejor preparado a su pelea en Canadá

En ese sentido recuerda, “yo solo llegué con el entrenador Manuel Brizuela, mis papás me dieron todo su apoyo al igual que mis hermanos cuando les manifesté que quería boxear, al principio mi hermano mayor Samuel Antonio me estuvo llevando a los entrenamientos, para ellos fue motivo de alegría saber que estaría realizando una actividad sana, soy el único de la familia que le ha dado por este deporte”.

A los dos meses que comenzó a entrenar, Brayan Montenegro, tuvo su primera pelea amateur y desde ese entonces a la fecha no ha dejado de practicar el boxeo.

Al respecto subraya, “llegue al boxeo con el objetivo de salir de las drogas y ya no pensar en eso, paso el tiempo y me fue gustando más, le agarré amor y le metimos de lleno, a la fecha he progresado en mi técnica y táctica, físicamente me encuentro bien, en todo este tiempo no he dejado de entrenar, me encantaría ser un deportista de alto rendimiento como Many Paqueo, lo admiro mucho, así también me gusta mucho como pelea el Canelo Alvarez”.

Deportes Retiene el título Super Pluma Iván Morales

Me siento feliz y contento por mi primera pelea fuera de México

“Desde aquel momento en que por primera vez me puse un guante de box he tenido muchas peleas amateurs y varias a nivel profesional, esta será mi primera pelea fuera del país, esto es motivo de alegría y felicidad para mis papás y hermanos, al igual que para mí”, destacó Brayan Montenegro.

Así también señaló, “esta oportunidad de pelear fuera de México me la he ganado, tengo rato en esto, ahí vamos poco a poco saliendo adelante, espero dar una buena pelea en Canadá, dejar el nombre de México en alto, así como mi apellido”.

Con respecto a su rival comentó, “lo estoy analizando y estudiando, vamos a ir con todo a gana, la pelea será a cuatro rounds en la división súper ligero 140 libras, espero dar un nocaut para el tercer round, me estoy preparando para eso”.

Mi equipo es parte de mi familia, estoy muy agradecido con todos ellos

A un mes se celebre la pelea en Canadá, el boxeador salmantino destaca, “nos estamos preparando para llegar fuertes a la pelea, cada día aprendo cosas nuevas de mi equipo, no porque ya peleamos los sabemos todo, estoy muy agradecido por el apoyo que me han brindado desde que llegué a entrenar.

Así también agradecido por el apoyo que me brinda el grupo multidisciplinario deportivo de Novaria, me sirve de mucho su gran ayuda en el tema de la rehabilitación, es un gran equipo que me ha tendido la mano en apoyo a mi preparación.