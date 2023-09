Boxeador salmantino arriba a Canadá, da el peso en las 140 libras

Consciente que el invicto Abed Almoty “El Safadi” será un rival complicado, pero a la vez seguro del trabajo realizado, el boxeador guanajuatense del municipio de Salamanca, Brayan Essaú Montenegro Velázquez, arribó a Montreal, Canadá.

Acompañado de su entrenador Manuel Brizuela Palomares, el boxeador salmantino acudió a la ceremonia de pesaje, a dado el peso en las 140 libras, además de tener su primer careo con su oponente.

Dentro de este marco el boxeador salmantino manifestó su agradecimiento en especial para el entrenador Manuel Brizuela Palomares, quien desde hace seis años le acompañado a cada una de sus peleas comentó, “estoy acompañado por él, me siento muy contento por ello, él me abrió las puertas del gimnasio y me recibieron con los brazos abiertos, gracias al boxeo pude tener una mejor vida, el boxeo me ha brindado muy buenas oportunidades, cosas que yo no sabía, hice mi ciclo olímpico amateur, también me llevó a nacionales, ahora voy por mi quinta pelea profesional, quiero mantener el invicto, vamos con todo a ganar (sic)”.

Brayan Essaú Montenegro Velázquez peleará este jueves en Canadá gracias a contrato firmado con la empresa de Box Gym Inc Montreal.

La pelea entre ambos pugilistas invictos se encuentra pactada para este jueves, el objetivo del boxeador salmantino es regresar con la “mano levantada” e incluso buscar noquear en el tercer episodio.