Bombas blanquea a Laboratorio y avanza a la final

La novena Bombas consigue el boleto a la final de la categoría Segunda Fuerza del Torneo Relámpago de Béisbol organizado con motivo de los Festejos del 18 de Marzo.

En semifinal, el equipo Bombas blanquea 15 carreras a 0 a la novena Laboratorio. Pitcher ganador Rosendo Limas y perdedor Edy Juárez.

La novena Bombas tuvo como mejores bateadores a Silvestre Ortega 3 VB 2 C 3 H, Juan Limas Limas 5 VB 2 C 3 H 1 H2 1 H3, Pedro Hernández 4 VB 2 C 2 H 1 H2, Brayan Crespo 4 VB 2 C 2 H y Jhonatan Cabrera 5 VB 1 C 2 H y 2 H2.

Deportes Se canta “playball” en Estadio de Béisbol “Ing. Antonio M. Amor”

El equipo Laboratorio tuvo como mejores bateadores a Guillermo Garza 2 VB, 1 H; y Antonio Hernández 4 VB , 1 H.

De esta manera Bombas consigue el boleto a la final que ha sido aplazada hasta nuevo aviso y donde enfrentará al ganador entre Instrumentos Toralsa y Fuerza Nova.