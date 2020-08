Barrón 38, salmantino con historia en motocross y futbol profesional

La inesperada partida de Luis Enrique Barrón Fonseca (qepd) dejó una grande ausencia en el deporte sobre llantas, el Motocross, disciplina deportiva donde el deportista salmantino conquistó un campeonato nacional, varios subcampeonatos nacionales, mutlicampeón estatal y regional, además de figurar en campeonatos internacionales.

Luis Enrique Barrón Fonseca nació el 11 de Marzo de 1989 y comenzó a practicar el Motocross a la edad de 4 años influenciado por su tío Carlos Barrón Hernández, en ese momento con más de 20 años como piloto.

Al respecto Carlos Barrón recuerda, “mi sobrino a la edad de 4 años me acompañó con la familia a una carrera en San Francisco del Rincón Guanajuato y alcanzó a ver como me caí de la moto, al término de la misma su inocencia inundada de sentido de nobleza, protección y ayuda le inspiró a pedirme que le enseñará a manejar una moto para correr por mí y no me volviera a caer”.

A ello agregó, “con el paso del tiempo pensé que se le iba a olvidar, sin embargo, conforme fue creciendo fue más insistente en su petición, de ahí por lo cual optamos por enseñarle a manejar una moto pequeña (zic)”.

La primera competencia de Luis Enrique Barrón fue a la edad de 10 años (1999), dentro del serial estatal donde él mismo fue dando la pauta para que su tío le siguiera llevando a competir.

“Desde su primera carrera corrió con mi número de piloto, le heredé el número 38, con los resultados él me motivaba y daba la pauta a seguir adelante, a llevarlo a una y otra carrera; familiares y amigos nos ayudaban con gastos de gasolina, refacciones y hospedaje, con tal él siguiera participando”, externa Carlos Barrón.

En el año 2000, el piloto salmantino Luis Enrique Barrón con el número 38 obtiene su primer campeonato estatal en la categoría 50 CC; en 2001 campeón estatal categoría 60 CC; en 2002 campeón estatal 80 CC; en el 2003 campeón estatal 85 CC, campeón regional 85 CC, subcampeón en Olimpiada Nacional 85 CC, subcampeón en la carrera denominada “Súper Cross Internacional” llevada acabo en el motodromo “Race Extreme Park” de Colima, subcampeón en la “Copa Intercontinental Pro – Cross” realizada en Lerma Estado de México.

Con respecto al segundo lugar obtenido por su sobrino Barrón 38 dentro de la carrera “Copa Intercontinental Pro Cross” recuerda, “asistieron competidores de países como Venezuela, Guatemala, Canadá, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Estados Unidos, Nicaragua, Chile y el anfitrión México”.

Dentro de esta carrera se dividió a los pilotos en varios bloques eliminatorios y únicamente los 26 mejores lugares calificaron a la gran final, Barrón 38 clasificó en sexta posición, alcanzando el segundo lugar en la carrera definitoria, convirtiéndose en aquella ocasión en el único mexicano en subir al podio.

Una carrera a la cual llegó Barrón 38 con mucha confianza y seguridad, arrancó la carrera a mitad del pelotón, sin embargo, en cada vuelta y en el aire fue rebasando a sus adversarios, le faltó una vuelta para hacerse del primer lugar.

Para el 2004 subió a la categoría avanzados y una vez más fue campeón del serial regional, sin embargo, su gusto y cualidades para el futbol le llevaron al ámbito profesional.

Un año donde Barrón 38 fue incorporado al equipo Irapuato de Segunda División, “a mi sobrino desde pequeño también le gustó el fútbol y lo practicó durante su infancia en equipos como Riama del viejo Lugo, Nacionalito de Nicolás Jaime y en Herrería Matamoros de Hilario Acosta (zic)”.

En el año 2004 acudió a unas visorias del Club Irapuato para el equipo de Segunda División, quedando Luis Enrique registrado en el equipo dirigido por el Willy López quien lo debutó a los 15 años de edad como jugador profesional.

“Mi sobrino jugaba como medio de contención, a raíz de la oportunidad que se le presentó para jugar futbol profesional dejó de correr tres años, siendo parte también de equipos de Tercera División como Furamo Pátzcuaro (Esiabac Salamanca) dirigido por el Chato Durán y en el equipo Uriangato dirigido por el Gaby García, registrando alrededor de 13 goles con ambos equipos”, destaca su tío Carlos Barrón.

Una lesión en los meniscos le metió a la congeladora, siendo intervenido quirúrgicamente en la ciudad de Guadalajara, para después iniciar su rehabilitación.

Con la “espinita” latente del Motocross y enfriada su participación dentro del futbol profesional, decide retomar de manera oficial el deporte sobre ruedas donde volvió a ganar varias etapas de regionales y nacionales aborto de una moto vieja Yamaha 2001.

Uno de los momentos más importantes dentro de la trayectoria deportiva de Barrón 38 en el Motocross fue quedar campeón nacional en diciembre del 2010 en Fresnillo Zacatecas en la categoría 125 CC Novatos 2.

Por varios años más corrió en seriales regionales y nacionales, e incluso con el apoyo de su familia logra hacerse de una moto profesional de carreras utilizada en el súper Cross de las Vegas Nevada por el piloto Ryan Clark del equipo Team Solitario Honda.

A bordo de esta motocicleta de carreras, Barrón 38 corrió su última carrera en la catedral mexicana de Motocross, Fresnillo Zacatecas, donde gana esa fecha, para después parar al tener en puerta la oportunidad de entrar a trabajar a Pemex.

A lo largo de su trayectoria deportiva en el Motocross, Luis Enrique Barrón siempre estuvo entre los tres primeros lugares, se le hizo costumbre subir al podio con su clásico número 38.

El piloto y orgullo salmantino, cosechó más de más de 100 trofeos a bordo de su “caballo de acero”, ganándose un lugar y el recuerdo dentro de esta disciplina donde gracias a sus primeros lugares siempre fue reconocido en las diferentes pistas donde corrió.

Como jugador amateur también jugó en la Liga Salmantina de Fútbol, participando en equipos como Albino García, Colonia Industrial, Altamira y Divisador. Así también en la Liga Interdepartamental petrolera con el equipo Carpintería.

La vida de Luis Enrique Barrón se vio truncada un 10 de Octubre del 2017 al recibir un tiro mientras se disponía a ver un partido de la selección nacional mexicana, siendo una víctima colateral del ataque armado registrado en aquella ocasión.