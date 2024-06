Axel Villanueva jugará Apertura 2024 con Sub 15 del Club León

Luego de quedar campeón y subcampeón con la categoría Sub 13 del Club León, el jovencito salmantino, Axel Ángel Villanueva Martínez, jugará el Torneo Apertura 2024 con el equipo Sub 15 de la Liga MX.

Hace diez meses, el jovencito salmantino, Axel Villanueva, fue incorporado a Fuerzas Básicas del Club León como parte del GEN Esmeralda, esto luego de ser observado por los cazatalentos quienes no dudaron en llevarlo a prueba con el estratega de la categoría sub 13, Martín Peña, ex futbolista profesional y leyenda del Club León

Con el equipo Sub 13 del Club León obtuvo el subcampeonato de dicha categoría dentro del Torneo de Fuerzas Básicas, además de cerrar el certamen como titular y marcar cinco anotaciones en 12 jornadas.

Así también con el equipo Sub 13 del Club León conquistó la Copa Mérida 2024, torneo donde marcó siete goles.

Gracias a su trabajo, esfuerzo y disciplina en cada entrenamiento ha recibido el llamado para incorporarse al trabajo del equipo Sub 15 de la Liga MX, mismo que iniciará con la pretemporada que arrancará el próximo lunes 10 de Junio.

Axel Villanueva se encuentra contento por encontrarse viviendo esta experiencia formativa desde hace diez meses como canterano del Club León, ahora ha dado el brinco a la categoría Sub 15.

Sin duda que esta nueva etapa trae consigo renovados retos e ilusiones con el objetivo de seguir formándose como futbolista.

Con el equipo Sub 13 del Club León estuvo rotando posiciones al ser alineado como interior, volante izquierdo y derecho.

Ahora como integrantes de la Liga MX Sub 15 del Club León buscará seguir dando todo a efecto de ganarse la oportunidad en lo que será una categoría más competitiva.