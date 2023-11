Axel Quiroz, portero de los Petroleros de Salamanca listo para atajar ante el América

Salamanca; Gto. El guardameta del equipo Petrolero Salamanca C FC, Axel Gael Quiroz Abonce, asegura que no se guardará nada en el partido amistoso que tendrán este sábado ante el América, irá por todas ante la mejor ofensiva del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX integrada por jugadores como Julián Quiñonez, Henry Martín, Jonathan “cabecita” Rodríguez y Alejandro Zendejas.

Hasta el momento el portero Axel Quiroz no se ha perdido un solo minuto en Liga Premier Serie A con el equipo Petroleros Salamanca C FC.

Previo al partido de la última jornada relativa a la primera vuelta de la Liga Premier Serie A, el equipo Petroleros Salamanca C FC sostendrá un partido amistoso ante el equipo América en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México.

Noticia de jugar contra el América les cayó de sorpresa

Al respecto comenta, “va a ser un partido muy bonito para todos porque vamos a enfrentar aún equipo de primera división, el partido va a ser contra el primer equipo del Club América que se viene preparando de cara a su liguilla, se va a disfrutar mucho este partido por el simple hecho de ser un equipo de primera división y más porque es de los más grandes de México”.

El guardameta del equipo Petroleros Salamanca C FC acostumbrado a lanzarse por todas por elevación o ras de piso.

A ello agregó, “la noticia de que jugaríamos contra el América nos cayó de sorpresa, de repente nos tocó que nos dijeran y ahora a gozarlo, nos puede ayudar mucho a nosotros para que nos vean, esto será un punto muy principal, el que nos conozcan y observen es motivante, vamos a ir a darlo todo, estamos muy contentos por esta oportunidad".

Enfatizó, “estoy consciente de lo que será enfrentar al América, siempre va a ser disfrutando el partido, jugar contra un equipo de esa categoría será un gran aliciente, nos toca matarse y disfrutarlo de la mejor forma”.

De igual manera señaló, “me visualizo yendo por todas ante el América, seguramente me va tocar tapar ante jugadores como Quiñones, Henry, Cabecita y Zendejas, son los que más atacan, aunque en realidad todos le pegan de cualquier lado ”.

Desde pequeño acostumbrado a lanzarse por todas

A lo largo de la temporada 2023 – 2024 de la Liga Premier Serie A, Axel Quiroz, no se ha perdido un solo minuto con el equipo Petroleros Salamanca C FC, “la verdad que no me tocado alguna lesión o problema que me impida jugar, yo siempre estaré en la disposición de jugar todo lo que se pueda”.

Con respecto al hecho de formar parte de un equipo con baja cuota de goles en contra comenta, “ha sido el trabajo de todo el equipo, desde arriba, yo creo que el que el trabajo defensivo empieza desde una buena presión de los delanteros, cada línea ha hecho bien su trabajo y atrás la línea defensiva y yo nos estamos matando y dando lo máximo en cada partido (sic)”.

Deportes Petroleros Salamanca C FC impulsa actividades de Lunes Premier

Axel Quiroz comenzó a jugar de portero a temprana edad, desde ese entonces le gustaba aventarse a todos lados, siempre ha sido así, lanzarse por todas y no dar ninguna por perdida.

El gusto por jugar de portero lo heredo de su hermano y papá, ambos llegaron a jugar en esa posición, “mi hermano fue portero de planta, estuvo en el equipo Sub 15 de las Fuerzas Básicas de León”.

Así también, Axel Quiroz, formó parte de las fuerzas básicas del Club León de los once a los catorce años de edad, después jugó en varias terceras y actualmente forma parte del Club Petroleros de Salamanca prestado por el Club Necaxa.

“Con el Club Necaxa estuve de portero con el equipo Sub 23 e igualmente tuve la oportunidad de estar en banca con el primer equipo dentro de la Copa Sky”, destacó Axel Quiroz.

En cuanto a sus expectativas en Liga Premier con el equipo Petroleros Salamanca acotó, “vamos partido a partido, el objetivo es campeonar”.

Para terminar comentó, “después de jugar el partido amistoso contra el América se viene el cierre de la primera vuelta con nuestro Lunes Premier, para nosotros es muy importante cerrar con un triunfo, de tal manera sigamos peleando por los primeros lugares”.