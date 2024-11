Autulfo Tejeda, el formador e impulsor de nuevos talentos de la natación en Salamanca

En la formación de nuevos talentos de la natación salmantina, Autulfo Tejeda Díaz ha encontrado su mejor versión dentro del ámbito deportivo que le ha llevado a convertirse en el entrenador sorpresa dentro de una de las instituciones acuáticas de mayor exigencia y renombre en el estado de Guanajuato, como es el caso de la Academia Orcas.

Para Autulfo Tejeda, el tema de la salud fue el primer punto que le llevó a tener contacto con la natación, después vino su participación a nivel competitivo y ahora son su mejor versión, dedicado de lleno a la formación e impulso de nuevos talentos de este deporte en Salamanca.

“Por motivos de salud comencé a nadar en 2007, a partir de 2019 comencé a dar clases y desde 2021 estoy como entrenador, experiencia que inicié hace algunos años con el pie derecho, al ser considerado un entrenador sorpresa amateur con buenos resultados”, comentó Autulfo Tejeda.

Como entrenador, de inmediato le tocó el proceso de Juegos Conade y regresar con medallas; desde ese entonces a la fecha no dejan de colgarse preseas para el estado de Guanajuato de la mano de él, además de las marcas alcanzadas con las cuales sus pupilos han logrado clasificarse a torneos nacionales, competencias internacionales y mundiales.

Las seleccionadas juveniles Ximena Pérez y Dulce Lara, talento salmantino formado por todo el equipo que integra Orcas. / Gráfica: Miguel Manjarrez / El Sol de Salamanca

En calidad de nadador, Autulfo Tejeda llegó a ser medallista en Gran Prix Master, que se lleva a cabo por el centro del país y la región, siempre rankeado entre los tres primeros lugares como pechista, mariposista y velocista.

“La pandemia vino a cambiar muchas cosas y aspectos, se me ofreció la oportunidad de dar clase en Orcas, no dudé en tomarlas, me certifiqué y desde 2021 estoy como entrenador del selectivo de Orcas Salamanca y aunque hasta el momento no he tenido la oportunidad de dejar mi país con mis nadadores, sé que en algún momento se dará; por lo pronto, sigo haciendo y sintiéndome parte de su formación, es lo que finalmente somos”, destacó Autulfo Tejeda.

Sus pupilos destacados

Entre los chicos y chicas que está formando e impulsando dentro de esta disciplina destaca la multimedallista de Juegos Conade, Ximena Pérez Armenta, mundialista juvenil en Perú 2022 y en Israel 2023; así también, Dulce Gabriela Lara, medallista en Juegos Conade y seleccionada nacional en campeonato centroamericano y del caribe de Barbados 2022.

“El objetivo con Ximena es que repita la hazaña y forme parte de la selección nacional a nivel juvenil e igualmente con Dulce para nuevos llamados a selecciones menores, además viene apretando fuerte Isaac Vite, confiamos que pronto alcance un evento internacional”, destacó.

Cuentan con fuerzas básicas y nuevos prospectos

Autulfo Tejeda comentó que otro proyecto que está impulsando es tener una área de fuerzas básicas para formar a nuevos prospectos.

“Tenemos fuerzas básicas con nuevos prospectos, hay niños y niñas a partir de los seis años, así que invito a quien quiera nadar acuda a Orcas, la natación es un deporte precioso que te brinda salud, hábitos y carácter ante las diversas circunstancias de la vida”.

Además, destacó la labor que se hace en Orcas como equipo, es formidable, no solo soy yo, somos muchas personas involucradas dentro de esta labor formativa.

El entrenador de selectivo de Orcas agradecido por encontrarse transformando vidas y formando nuevos talentos de la natación.

“Al tener esta captación de nuevos talentos me hace sentir feliz, somos un equipo que se alegra, que se celebra, que se arropa, que llora, que fracasa y se levanta, pero sobre todo me siento agradecido por tener la oportunidad de estar transformando vidas y formando nuevos talentos con buena disciplina, la verdad que lo estoy disfrutando y viviendo al máximo, siempre con el corazón por delante”.

Para terminar Autulfo Tejeda comentó que jamás imaginó ver a sus pupilos que entrenó cuando tenían seis años y que ahora ya son todos unos campeones de 11 y 12 años.

“En un abrir y cerrar de ojos se nos van, así que debemos aprovecharlos al máximo para que puedan estar a otro nivel, ya peleando otras cosas, ya más grandes y más fuertes”.