Autorizan Academia del Club Mineros Zacatecas en Salamanca

El Club Mineros de Zacatecas de la Liga de Expansión o Desarrollo –antes liga de ascenso-, a través de Iván Valdivia Torres, director de academias, ha dado el visto bueno a efecto el municipio de Salamanca cuente con uno de sus centros de formación .

Al frente de la Academia Mineros de Zacatecas – Salamanca se encuentran los profesores Roberto Hernández Gutiérrez y José Luis “Loquito” Zuñiga, quienes estarán trabajando en la Unidad Deportiva Sur “Luis H. Ducoing”.

Deportes Intermitente retorno a la actividad de la Liga Salmantina Actualmente, la Unidad Deportiva Sur “Luis H. Ducoing” se encuentra cerrada por temas internos del municipio y la federación, sin embargo, se espera pronto pueda ser reabierta a los usuarios y con ello sea inaugurada la Academia Mineros de Zacatecas – Salamanca.

El Club Mineros de Zacatecas ha autorizado a José Luis “Loquito” Zuñiga impulse una de sus Academias en Salamanca gracias al profesionalismo, visión y valores que ha mostrado desde hace tiempo en la formación de los jóvenes de la región bajío del país.

José Luis “Loquito” Zuñiga, ha trabajado en canteras de diversos clubes de futbol profesional, entrenador de equipos profesionales e incluso fue cuarto guardameta del equipo Salamanca de Segunda División entre 1971 y 1973, en la era de Manzotti.

El originario del rancho del Saucillo de Irapuato, ha tenido la oportunidad de trabajar en categoría Sub- 13, Sub – 15, Sub – 17 y Sub -20 de canteras importantes como Atlas y Pumas, además tuvo la oportunidad de estar en Selección Sub – 15 de México; ha sido entrenador de Segunda Premier del Irapuato, así como en tercera división de equipos como Delfines de Abasolo, Libertadores de Penjamo y Tlajomulco Jalisco; así también ha trabajado con gente importante del futbol mexicano como Matosas y Gabriel López Zapián (+).

A finales del 2020 y en medio de un contexto de emergencia sanitaria causada por el Covid – 19 regresa para a Salamanca con la finalidad de formar talento salmantino para el futbol desde sus bases como entrenador del equipo de 4ta y 5ta de la Liga Nacional Semiprofesional e incluso con su profesionalismo impulsó y mantuvo en pie el CEFOR TMR Salamanca.

Hace unos meses por motivos personales decide deslindarse del proyecto TMR Salamanca que fue dado de baja por la Liga Nacional Semiprofesional a consecuencia de temas administrativos.

Ahora, José Luis “Loquito” Zuñiga, con la confianza recibida por parte de Joaquín Beltrán, exfutbolista y actual dirigente deportivo dentro del Club Mineros Zacatecas, recibe la oportunidad de encabezar la academia en esta localidad.