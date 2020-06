NASCAR revela fecha para volverá a permitir público en sus carreras

Tras siete carreras a puerta cerrada por la pandemia de coronavirus, la serie NASCAR de automovilismo permitirá el acceso de un limitado número de espectadores en dos pruebas en junio.

En la primera de ellas, el 14 de junio en el circuito Homestead-Miami Speedway de Florida, un millar de militares de la región de Florida Sur presenciarán la prueba en las gradas a invitación de los organizadores.

NEWS: NASCAR implements plan to welcome back guests at select tracks.



Details: https://t.co/84vIRZZ9Ap pic.twitter.com/0bmYR6NHcy — NASCAR (@NASCAR) June 9, 2020

En el segundo evento, el 21 de junio en Talladega Superspeedway (Alabama), se ampliará el aforo permitido hasta los 5 mil espectadores, señaló la NASCAR este martes en un comunicado.

"Tenemos un enorme respeto y aprecio por la responsabilidad que conlleva integrar a los invitados de nuevo en nuestros eventos", dijo Daryl Wolfe, vicepresidente ejecutivo y director de Operaciones y Ventas de NASCAR.

"Creemos que la implementación de este proceso metódico es un importante paso adelante para el deporte y el futuro de los eventos deportivos en vivo", afirmó.

As part of NASCAR's plan to gradually return to racing with fans, Talladega will host a limited number of guests for the #GEICO500 on June 21.



🔗 https://t.co/kRqAsdRDxX pic.twitter.com/NBXmXiqSNQ — Talladega Superspeedway (@TalladegaSuperS) June 9, 2020

Todos los aficionados que accedan a estas carreras serán revisados antes de entrar, deberán portar un cubrebocas y mantener una distancia mínima con los otros espectadores de dos metros, entre otras medidas de prevención.





Tras ser suspendida como el resto de los deportes en marzo, la NASCAR retomó las actividades a mediados de mayo con carreras sin espectadores en los estados de Carolina del Sur, Carolina del Norte, Tennessee y Georgia.

Otros deportes en Estados Unidos, como el golf, también se preparan para volver a recibir al público. El lunes, los responsables del circuito estadounidense de la PGA dieron a conocer que abrirán de nuevo las puertas en el Memorial Tournament de Dublin (Ohio) del 16 al 19 de julio.

