GP de Austria: Checo Pérez queda en sexto en el regreso de la Fórmula 1

El mexicano Sergio Pérez tuvo un buen inicio de temporada en la Fórmula 1 y culminó en la sexta plaza del Gran Premio de Austria.

Desde las prácticas de auguraba una gran carrera del piloto de Racing Point, quien durante la competencia se mantuvo peleando el podio hasta las últimas vueltas, pero algunos errores de estrategia le costaron.

Por su parte, el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) ganó el primer puesto y se convirtió en el primer líder del Mundial de Fórmula Uno, Charles Leclerc (Ferrari) fue segundo, tras beneficiarse de la sanción de cinco segundos del inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que había cruzado la meta en esa posición.

El inglés Lando Norris (McLaren), que acabó marcando la vuelta rápida, también se benefició de la penalización al británico y firmó el primer podio de su carrera en F1 al acabar tercero una prueba, que tuvo un final alocado, con accidentes, sanciones y tres entradas del coche de seguridad, en la que su compañero español Carlos Sainz fue quinto, lo que dejó el mexicano con el sexto lugar.

En séptima posición se clasificó el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), mientras que la octava plaza, en su retorno a la Fórmula Uno, la ocupó su compatriota Esteban Ocon (Renault).



También entraron en los puntos el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), que fue noveno; y el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), décimo este domingo en el Red Bull Ring de Spielberg.

Este circuito albergará, el próximo fin de semana, la segunda de las ocho pruebas del Mundial inicialmente anunciadas: el Gran Premio de Estiria.

