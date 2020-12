Ford Bronco Sport 2021, una leyenda viva

En 1966, Ford presentó al mundo un vehículo que revolucionaría la industria automotriz no solo por su practicidad, sino por sus capacidades todoterreno y su construcción robusta, cualidades que se mantuvieron intactas a lo largo de cinco generaciones, cuando en 1996 su continuidad se vio pausada.

Sin embargo, en 2004, Ford comenzó a calentar las cosas, pues durante el Autoshow de Detroit de ese año, presentó un concept car, una camioneta que recuperaba buena parte de los rasgos de diseño del primer Bronco, aunque dotado con toda la tecnología de la época.

Cuenta con una cajuela de apertura dual con ventana trasera / Tania Licón

No fue hasta el 2017 que Ford confirmó el regreso oficial y la buena noticia es que el momento tan ansiado de estar frente a frente a la nueva generación llegó. Si bien no se trata de la variante más capaz, aquella que llegará a competir directamente con el Jeep Wrangler y que se espera arribe al mercado mexicano durante el primer trimestre del año, lo cierto es que la versión más civilizada, aquella con el apellido Sport, no decepciona en lo más mínimo.

No sólo por el hecho de que la Bronco Sport es ensamblada orgullosamente en nuestro país, en la planta que Ford tiene en Hermosillo, Sonora, sino que, además, su desarrollo fue hecho casi en su totalidad por los ingenieros de Ford de México, y podemos decir que su trabajo es espectacular.

Estéticamente presume de un diseño que de inmediato nos regresa a la primera generación, pues retomó muchos de los elementos de este todoterreno de 1966, como los trazos cuadrados de su carrocería, las salpicaderas ensanchadas, la enorme parrilla frontal, o la firma luminosa de LED de los faros que evocan los faros redondos de su antecesor.

Para acentuar su espíritu aventurero, el contorno inferior de la carrocería cuenta con molduras plásticas, las cuales la protegen del lodo, gravilla y polvo cuando la camioneta se encuentra fuera del asfalto.

El interior es cómodo, y también recupera algunos trazos cuadrados, como los que definen las salidas del aire acondicionado, consola central y tablero, en la que destaca una pantalla táctil a color de 8 pulgadas para manipular el sistema de infoentretenimiento, el cual ofrece conectividad Apple CarPlay y Android Auto.

Pantalla táctil de 8 pulgadas y volante con controles de mando / Tania Licón

ASÍ FUE EL ENCUENTRO

La primera prueba a la que nos enfrentamos fue sobre una superficie asfaltada en la variante Big Bend, impulsada por un motor de tres cilindros de 1.5 litros turbocargado; este genera 181 caballos de fuerza y 191 libras-pie de torque, además va acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades y tracción 4X4.

Durante este recorrido comprobamos el buen equilibrio al enfrentar curvas rápidas y frenadas contundentes, esto como consecuencia de una puesta punto de la suspensión que muestra una doble orientación; su rigidez controla el balanceo de la carrocería y no deja de ser confortable ante las irregularidades del camino.

Sin embargo, lo que queríamos era conocer el desempeño en su escenario natural: fuera del asfalto. Para ello cambiamos de montura y nos colocamos detrás del volante de la versión Bad Lands, la cual equipa un propulsor más grande, de cuatro cilindros de 2.0 litros turbo, que entrega 245 hp y 275 libras-pie de empuje. Recorrimos un circuito off road, pequeño sí, pero con los obstáculos necesarios para sacar lo mejor de este vehículo todoterreno.

Líneas laterales limpias y planas que le dan un estilo clásico todoterreno / Tania Licón

Conforme las superficies comenzaron a ponerse más complicadas, echamos mano de los modos de manejo que ofrece esta camioneta (Normal, ECO, Sport, Lluvia / Resbaladizo, Lodo / Surcos, Arena, Rock Crawl) los cuales ajustan la entrega de torque a las ruedas en función de las condiciones de adherencia. Las enormes rocas fueron pan comido, mientras que los ascensos pronunciados no representaron ningún problema para la Bronco.

FICHA TÉCNICA

Motor 2.0L 4 cil.

Potencia 245 Hp

Torque 275 Lb-pie

Transmisión Automática 8 vel.

Precio y versiones

Big Bend $618,000

Badlands $803,000

